Hospice: Nu ii lasa sa devina invizibili pe cei care lupta pentru viata lor

De 25 de ani, HOSPICE Casa Sperantei este alaturi de copiii si adultii cu boli incurabile din Romania, acordand servicii gratuite de ingrijire paliativa acestora si celor dragi lor. Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti.

HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere. In cei 25 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 20.000 de copii si adulti cu boli incurabile.

De asemenea, HOSPICE Casa Sperantei dezvolta ingrijirea paliativa la nivel national si international prin informare, prin programe educationale dedicate profesionistilor, pacientilor si comunitatii si prin imbunatatirea legislatiei in materie.

Cum ne poti sprijini

Persoanele fizile care au fost salariate in 2016 sau au obtinut venituri din activitati independente pot sprijini HOSPICE printr-un gest simplu, completand un formular de redirectionare a 2% din impozitul pe venit.

Campania de redirectionare este una dintre cele mai importante modalitati de atragere de fonduri utilizate de organizatie, pentru ca aceasta sa poata ingriji un numar cat mai mare de oameni care au nevoie de ajutor.

Formularele cu datele fundatiei sunt disponibile pe doilasuta.hospice.ro (http://2lasuta.hospice.ro/), iar acestea pot fi depuse sau transmise, conform legii, pana in data de 25 mai 2017, catre ANAF.

Procedura nu implica niciun cost, redirectionarea acestor sume realizandu-se din impozitul care a fost deja retinut in 2016 de catre stat.

Anul trecut, peste 14.000 de persoane au ales sa sustina demersurile fundatiei, redirectionand 2% catre HOSPICE Casa Sperantei. Cei aproximativ 1.200.000 de lei obtinuti astfel s-au transformat in servicii de ingrijire la domiciliu, consiliere psihologica, sedinte de kinetoterapie, asistenta sociala, sesiuni de internari in propriile unitati HOSPICE, activitati in centrele de zi si consultatii in ambulatoriile organizatiei, pentru mii de copii si adulti cu boli incurabile.

La nivel national, aproape 160.000 de persoane au nevoie anual de ingrijire paliativa in lupta lor cu o boala incurabila. Mai putin de 8% dintre acestia primesc sprijin la momentul potrivit. HOSPICE crede in ingrijirea paliativa ca drept al omului. Viziunea noastra este ca in Romania toti pacientii cu boli incurabile sa beneficieze de servicii adecvate de ingrijire paliativa, la momentul potrivit, pentru a trai cu demnitate fiecare clipa, alaturi de cei dragi.