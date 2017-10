Psiholog: Unde gresim in dezvoltarea armonioasa a copilului?

Comunicat de presa

Dezvoltarea si educatia copiilor nostri au devenit unele din prioritatile vietii noastre, balansand intr-o utila masura jobul si hobby-urile. Cu toate acestea, in opinia psihologului Alexandru Plesea, educatia primita in scoala, acasa si pe strada reuseste sa le dezvolte doar inteligenta cognitiva, nu si inteligenta emotionala, care este esentiala in armonioasa si sanatoasa dezvoltare a copiilor.

Specialistul in psihologia copilului afirma ca atat scoala, cat si familia si societatea fac 3 greseli majore, care dezechilibreaza buna dezvoltare a copilului: neglijarea dezvoltarii inteligentei emotionale inca din primii ani de scoala, punerea accentului aproape in exclusivitate pe stiintele reale si neglijarea materiilor care au menirea de a le stimula creativitatea si emotiile si, nu in ultimul rand, denaturarea conceptului de “Cei 7 ani de acasa”.

Dezvoltarea inteligentei emotionale, neglijata inca din primii ani

“Inca din timpul gradinitei si al scolii primare, copiii sunt ghidati de sistemul de invatamant exclusiv catre partea informationala si tehnica a lucrurilor. Aceasta metoda dezvolta, intr-adevar, functiile psihice sau intelectuale si cele motorii sau instinctive, insa daca aceste functii nu sunt bine coordonate de emotii, exista riscul major ca acesti indicatori de performanta sa actioneze in cel mai bun caz, deficitar, iar in cel mai rau caz, haotic, respectiv distructiv. In sistemul romanesc nu este inclus, cum de altfel, este util viitorului adult, dezvoltarea functiilor emotionale, respectiv: observarea, intelegerea, toleranta, responsabilitatea proprie a starilor sentimentale (iritarea, anxietatea, timiditatea, curajul, empatia, altruismul etc.)”, explica psihologul.

Prea mult accent pe stiinte reale, prea putin accent pe arta

“De altfel, in sistemul educational autohton, balanta cognitiv vs. emotional este inclinata net in favoarea inteligentei cognitive, dovada fiind afluxul de materii care promoveaza stiintele reale si neglijarea materiilor care incurajeaza dezvoltarea creativitatii si a spiritului artistic in randul copiilor. Muzica, desenul, chiar si educatia civica, dirigentia, religia etc. ar trebui sa devina materii la fel de importante ca matematica, informatica, chimia sau fizica", explica psihologul Alexandru Plesea.