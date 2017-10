Peste 600 de adulti au facut parte dintr-un studiu care a artat ca cei ce au fost alinati atunci cand au fost mici, au devenit adulti mult mai sanatosi, mai putin depresivi, mai buni si mai empatici. De asemenea, mult mai productivi.

Acelasi studiu realizat de catre specialista Darcia Narvaez atrage ferm atentia ca acei copii care au crescut in medii pline de afectiune, care au fost mangaiati si fata de care afectiunea a fost aratata in multiple feluri, au devenit adulti mult mai sanatosi mental, mai bine ajustati si fara probleme de depresie si anxietate. Mai mult, acesti adulti au dezvoltat si mecanisme mult mai bune de a face fata unor situatii dificile. Alintul si manifestarea iubirii sunt vitale pentru fiintele micute!

Foto: Pexels

Foarte multe cercetari in domeniu au aratat deja cat de important este ca cei mici sa fie inconjurati de demonstratii de afectiune, conectivitate si alin. Parintii de astazi au astfel acces la o cunoastere avansata in domeniu si participa la o transformare de constiinta cu privire la felul cum cei mici este bine sa fie crescuti.

Vechea credinta populara conform careia bebelusii ar putea deveni prea alintati daca ii luam in brate atunci cand plang este desfiintata de stiinta. Psihologii va recomanda sa va manifestati afectiunea ori de cate ori este posibil, pentru ca cel mic sa isi poata formula credinta interioara ca este in siguranta, ca poate face fata problemelor si ca poate sa aiba incredere in cei care il ingrijezsc.

In centrul dezvoltarii unui atasament sigur este a sti ca parintele sau cel care are grija de mine este disponibil din punct de vedere emotional pentru a fi cu mine in momentele cand am nevoie. – Kent Hoffman, psiholog si cercetator

Dr. Armeet Singh, pediatru la Clinica Unitypoint – Bettendorf, spune ca a arata afectiune si dragoste copilului suparat este extrem de important pentru dezvoltarea sa. Doar in felul acesta el va putea sa puna bazele pentru o relatie puternica, bazata pe increderea fata de parintii sai.

„Primele patru-sase luni din viata bebelusilor sunt extrem de importante pentru a dezvolta o legatura speciala cu parintii sai. Acum noi le spunem parintilor ca in mod definitiv, ori de cate ori un bebelus plange, cauta pe cineva care sa ii ajute si atunci noi trebuie sa raspundem acestei chemari.” Darcia Narvaez, autoarea studiului citat in acest articol spune ca este practic imposibil sa alintam prea mult un bebelus care plange. Lasandu-l sa plnaga neconsolat ii ruinam de fapt dezvoltarea sanatoasa.

„Felul cum parintii se poarta in aceste prime luni de viata afecteaza felul cum se dezvolta creierul pentru tot restul vietii, asa incat imbratisarile repetate, atingerile si leganatul sunt ceea ce bebelusii asteapta. In acest fel ei cresc bine. Daca ii lasi sa planga foarte mult, sistemele cognitive care se formeaza acum, vor fi usor stimulate pe mai tarziu. Putem sa observam acest lucru la varsta adulta; putem sa vedem ca oamenii care nu au fost ingrijiti bine au tendinta de a fi mult mai reactivi la stres si se descurca foarte greu in incercarea de a se linisti.”, explica Naravez.

Parinti, alinati-va si alintati-va copiii! Copiii vostri si lumea intreaga va vor multumi mai tarziu, pentru ca societatea are nevoie de adulti echilibrati emotional.





Informatii via wqad.com

Foto homepage: Pexels