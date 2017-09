De ce purtam masca perfectiunii pe Facebook?

Comunicat de presa

Studiile arata ca peste 75% dintre internauti recunosc ca isi “confectioneaza” in Social Media viata, astfel incat sa para mai interesanta si mai aventuroasa. Totodata, 3 oameni din 4 isi judeca prietenii si colegii pe baza profilelor lor de Facebook, Snapchat sau Instagram, iar jumatate dintre acestia posteaza imagini frumoase doar pentru a provoca gelozie intre prieteni si familie.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru (foto), fondatorul Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), de cele mai multe ori alegem sa purtam si in viata de zi cu zi, nu doar pe Facebook, “masca perfectiunii” si punem o bariera emotionala intre noi si cei din jur, deoarece nu vrem sa scoatem in evidenta slabiciunile noastre. Astfel, lumea va vedea doar aspectele pozitive din viata noastra, mereu zambind si fericiti, si ne va trata ca pe un supraom care are puterea de a rezolva problemele vietii. Lumea nu stie ca si noi plangem, ca si pe noi ne doare si va cauta la noi secretul “perfectiunii” sau doar va deveni gelosi pe viata noastra “perfecta”. in realitate, intreg acest joc este o mare minciuna, in urma caruia multi dintre noi vom ajunge sa experimentam depresia in cele mai diverse forme, fie ca este vorba de viata reala sau de mediul virtual.

“Cumva, la un moment dat in evolutia sa, omul a ajuns la concluzia ca a fi “uman”, deci imperfect, este o dovada de slabiciune, un motiv pentru ceilalti sa-l “arate cu degetul”. Aceasta idee a aparut din teama, iar teama a venit din experienta. Cineva, la un moment dat, a ales sa fie el insusi, fara masca, a ales sa nu se mai urce cu picioarele pe umbra lui ca s-o ascunda, ci sa o lase sa se vada. si experienta i-a spus ca acele persoane care-ti vad umbra, pleaca de langa tine. Culmea ironiei este ca si cei care pleaca de langa noi, la randul lor se tem: ca nu vor fi acceptati, intelesi, apreciati, se tem ca vor ramane singur. Atunci cand oamenii ne vad fara masca, deci imperfecti, isi proiecteaza propriile defecte, le recunosc si aleg sa fuga de langa noi deoarece nu le place situatia. Daca ar alege sa ramana, ar inseamna sa recunoasca faptul ca nici ei nu sunt perfecti”, explica psihologul.