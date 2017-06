Mai devreme sau mai tarziu, orice parinte isi doreste sa faca parte din viata copilului, asa cum un copil simte nevoia ca parintii sa fie implicati in viata si dezvoltarea sa. Oferiti atentie si grija copiilor, petreceti timp de calitate cu ei, faceti lucruri impreuna si asigurati-le in acest fel o dezvoltare sanatoasa si posibilitatea de a-si crea un viitor frumos, in care sa fie impliniti si fericiti ca adulti. - Andra Tanasescu, psiholog.

Specialista crede ca ruptura brusca si totala de tehnologie nu va rezolva problema, ci chiar o va acutiza. Copiii din ziua de azi au nevoie de un calendar de activitati, de un program in care sa descopere noi hobby-uri, noi metode de divertisment decat cele oferite de mediul virtual. Mai mult decat atat, trebuie sa invete sa iubeasca si viata din mediul offline si sa creeze un echilibru intre cele doua lumi.

“Copilul nu are capacitatea de a lua singur decizii benefice pentru dezvoltarea lui psiho-emotionala, de aceea ghidajul parintilor este vital in tot acest proces. Parintii ii pot diversifica meniul de divertisment, nu trebuie sa il oblige sa renunte la obiceiurile vechi, ci trebuie sa-i ofere si alternative. Ii poate arata cum se juca el in copilarie, il poate duce mai des in parc, la iarba verde, intr-o expeditie pe munte, la un picnic. Il poate inscrie intr-un club sportiv, unde sa faca mai multa miscare si sa invete sa socializeze si fata in fata, astfel inca sa ii oferim un echilibru in viata lui. Cum pentru copil este important ca parintele sa fie prezent in viata lui, la fel si parintele simte nevoia sa aiba copilul alaturi, sa simta incredere si deschidere din partea acestuia.

Foto: Pixabay

***

Andra Tanasescu, vice presedinte al Asociatiei ”Generatia Iubire” este Psiholog si Trainer NLP. A urmat studiile in psihologie, avand formarea in terapie de cuplu si familie.

Avand experienta ca instructor de dans si fiind atrasa de conexiunea dintre minte, emotii si corp, urmeaza o formare in terapia prin dans si miscare. Dupa cativa ani de experienta in training si sustinerea evenimentelor corporate, ofera prin imbinarea psihologiei, cu NLP-ul si tehnici de constientizare si conectare corporala, o experienta completa de auto-cunoastere si evolutie personala.

Foto homepage: Pixabay/ Nadine Dorele