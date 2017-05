Comunicat de presa

GMP PR si Itsy Bitsy au lansat campania „Viata secreta a copilului tau”, o initiativa care isi propune sa ajute copiii, parintii si profesorii din Romania sa lupte impotriva bullying si cyberbullying (hartuirea prin intermediul tehnologiei), fenomene extrem de raspandite la nivel mondial, care au luat amploare si in Romania, cu efecte ce pot fi devastatoare in dezvoltarea celor mici.

Bullying-ul, teroarea din curtea scolii

Statisticile arata ca 82% dintre situatiile de bullying au loc in institutiile de invatamant. In Romania, 1 din 3 copii a fost umilit in fata colegilor, iar cei mai afectati de acest abuz emotional sau fizic sunt baietii cu varste intre 9 – 12 ani. Cu astfel de fenomene copiii se confrunta din ce in ce mai des, incepand chiar de la gradinita, cu consecinte care pot fi ireversibile in dezvoltarea lor.

“Studiile internationale arata ca in 75% dintre cazurile in care s-a intervenit bullying-ul s-a oprit. Astfel, cel mai important rol il joaca “martorii” fenomenului de bullying si lor o sa incercam sa ne adresam pe tot parcursul campaniei. Ne propunem ca pana la finalul anului sa putem avem o comunitate de parinti, copii si profesori apta sa lupte cu forte proprii impotriva bullying-ului si destul de puternica pentru a interveni atunci cand observa un astfel de fenomen”, declara Ana Maria Diceanu, Senior Partner GMP PR.

"Bullying-ul este o problema cu care se confrunta copiii inca de la gradinita si care se agraveaza odata cu intrarea la scoala. Din pacate, cei mari nu isi dau seama de gravitatea situatiei si nu intervin pentru a preintampina sau a stopa fenomenul de bullying intre copii. Surprinzator, dar toti copiii sufera: atat copiii-victima, cat si cei martori, ba chiar si copiii-abuzatori. Pentru ca inainte de a deveni abuzator, acel copil a fost o victima a cuiva si a invatat pe pielea lui cum e sa fii abuzat, iar acum se apara atacand. Si pentru ca bullying-ul este o problema reala neconstientizata inca, ne-am propus sa fim de ajutor parintilor si sa ii informam despre gravitatea fenomenului si despre cum isi pot ajuta copiii, indiferent in ce tabara se afla acestia: victime, abuzatori, martori, pentru ca sanatatea emotionala a tuturor acestor copii este afectata si asta influenteaza calitatea vietii lor personale si profesionale", adauga Nadia Tataru, co-fondator si director Radio Itsy Bitsy.