Comunicat de presa

BistroMar, restaurant care ofera cea mai bogata gama de specialitati din peste salbatic, de acvacultura si fructe de mare exclusiv marca Alfredo Seafood, a fost inaugurat oficial pe data de 14 iunie, in cadrul unui eveniment inedit la care au participat numeroase vedete – cantareti, prezentatori TV, actori, bloggeri din zona culinara, de moda si lifestyle – precum si oameni de afaceri. BistroMar este o afacere de familie, care imbina cunostintele si experienta de business ale fratilor Darmanescu: Mihai Cristian Darmanescu, fondatorul Alfredo Seafood, una dintre cele mai importante marci locale de peşte şi fructe de mare si Diana Darmanescu, antreprenoare de succes in industriile farma si productie de ambalaje.

Daniela Nane, Diana Dumitrescu, Ioana Ginghina, stefan Banica Jr., Vlad Mirita, Petre Roman, Bianca Dragomir (cantareata si actrita), Irina Mohora, Diana Bart si Ana Barbu (prezentatoare TV in cadrul TVR, Prima TV, respectiv Digi24) au fost doar cateva dintre numele cunoscute care au venit sa guste din specialitatile aduse din toate colturile globului si gatite, in cadrul evenimentului, de Chef Catalin Jernoiu si echipa sa. Tonul distractiei a fost dat de Daniel Buzdugan care si-a condus oaspetii intr-o scurta croaziera printre delicatesele pescuite din marile si oceanele lumii. Cristian Margarit, consultant in nutritie si fitness cu circa 17 ani de experienta, a vorbit despre beneficiile pestelui si fructelor de mare si importanta lor intr-o dieta sanatoasa.

Pe parcursul serii au fost organizate mai multe live cooking show-uri in timpul carora Chef Catalin Jernoiu si bucatarii BistroMar si-au aratat maiestria, pregatind mai multe specialitati spectaculoase, printre care: ton la gratar in crusta tempura, carpaccio de ton, caracatita a la Galiego, peste spada la gratar, platouri BistroMar cu fructe de mare. Printre cele mai apreciate momente a fost si demonstratia de transare a unor soiuri spectaculoase de pesti, cum sunt tonul si pestele spada, precum si pregatirea tartarului de somon cu mango si a tartarului de ton cu avocado, in cadrul unor show-uri cu gheata lichida.

Restaurantul este situat in Bucuresti, in incinta Pietei Floreasca, pe strada Banul Antonache nr. 41 si dispune de o suprafata de 50 m2 in interior si de o terasa de 30 m2. Axat pe conceptul de live cooking, BistroMar este un Gourmet Bistro care imbina spiritul relaxat cu un decor urban si o echipa prietenoasa. Printre particularitatile restaurantului se numara pregatirea specialitatilor direct in fata clientilor, care pot discuta cu bucatarii si le pot cere sfaturi culinare sau pot solicita anumite personalizari ale retetelor, in functie de gust. BistroMar este unul dintre foarte putinele restaurante din capitala in al carui meniu se regasesc numeroase specialitati din peste salbatic. Un alt avantaj este varietatea extrem de mare de soiuri de peste si fructe de mare, care provin din toate colturile lumii. O parte dintre ele sunt produse ultra proaspete, pescuite si transportate in tara in intervale ce variaza intre 10 si maximum 60 de ore. Specialitatile marine si oceanice inedite si foarte proaspete sunt expuse intr-o vitrina cu gheata de unde clientii pot alege ce anume doresc sa testeze. Din punct de vedere al preturilor, BistroMar se incadreaza in segmentul medium-high, o masa de pranz pentru o persoana situandu-se in jurul a 90 de lei in regim à la carte si a 60 de lei in cazul meniului zilei.

Printre preparatele vedeta ale meniului BistroMar se numara: codul negru de Alaska, creveti Black Tiger tempura cu sos wasabi, caracatita “a la Galiego” cu cartofi copti. Printre aperitive se regasesc: tartarul de ton cu avocado, tartarul de somon cu mago, fritto misto sau ansoa fritti cu sos special BistroMar. Meniul contine preparate pentru toate gusturile, avand si retete simple, dar care se remarca printr-o savoare deosebita, cum sunt: hamsiile prajite, salata de icre sau borsul de sturion etc.

Specialitatile vedeta, dintre care o parte se gasesc doar la BistroMar, includ: tonul rosu proaspat, dorada regala salbatica, lupul de mare, crevetii salbatici de Argentina, pagel (dorada roz), scorpia de mare, randunica de mare, John Dory (peste dulgher), dentex, seriola, limba de mare, calcanul, pestele spada, scoici St. Jacques, stridii, langustine, peste unditar, dar si pesti comuni cum ar fi codul, merluciul, macroul si heringul.

Pestele si fructele de mare, expuse in vitrina cu gheata provin in special din marile continentale ale Europei, din surse mai apropiate, cum sunt: Grecia, Italia (Mediterana), dar si mai indepartate: Spania (Atlantic), Danemarca, Norvegia, Irlanda, Franta, Portugalia. Sunt propuse si produse ambalate congelate, care provin de la distante mari: SUA, Rusia, Africa de Sud, India, Argentina. Atentia Alfedo Seafood in selectarea si prelucrarea pestelui este completata de pregatirea sa dupa retete deosebite, de catre echipa de bucatari a BistroMar, si de alegerea celor mai sanatoase si de calitate ingrediente. Astfel, retetele create de Chef Catalin Jernoiu sunt asezonate cu sosuri si garnituri pentru care se folosesc lamai, rosii, carciofi si mascarpone din Italia, legume baby (legume in miniatura complet coapte) din Belgia, verdeturi de la furnizori locali atent verificati etc.

“Unul dintre obiectivele BistroMar este si sprijinirea campaniei de crestere a consumului de peste la minimum o masa pe saptamana. Printre cele mai mari probleme, care mentin Romania pe locurile codase in Europa in ceea ce priveste consumul de peste pe cap de locuitor, este aparenta dificultate a pregatirii sale. Noi, la BistroMar, incercam sa si explicam clientilor care sunt cele mai eficiente metode de gatit, ne ocupam de filetat, desolzire etc., asadar continuam in mod direct procesul de educare despre care am tot vorbit in ultimii doi ani”, a declarat Mihai Cristian Darmanescu, director general BistroMar si fondator Alfredo Seafood.

BistroMar este un restaurant pe baza de specialitati din peste si fructe de mare, deschis la inceputul anului 2018 in urma unei investitii de circa 200.000 de euro. Acesta functioneaza intr-un concept integrat, fiind si primul magazin de desfacere a produselor marca Alfredo Seafood, brand cu o experienta de 15 ani in selectarea, importul, prelucrarea si distributia produselor de peste si fructe de mare de cea mai buna calitate.