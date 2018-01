Ia te uita, bebe! Lidl diversifica oferta de produse din sortimentul permanent pentru copii

Comunicat de presa

In 2018, Lidl si-a propus sa fie cat mai aproape de familiile tinere si sa devina destinatia preferata a acestora in materie de cumparaturi pentru nou-nascuti si copii mici. Astfel, Lidl asaza la raft gama imbogatita Lupilu, ce include, de acum, produse alimentare si non-alimentare, precum si o serie de produse de ingrijire pentru copii. In plus, in cadrul campaniei, Lidl lanseaza si platforma „Familia suntem noi!”, unde vor fi publicate constant informatii, trucuri si recomandari, pe masura provocarilor din fiecare zi din viata cu un bebelus.

Odata cu aparitia unui nou membru in familie, viata tinerilor parinti se reorganizeaza, prioritatile si nevoile se schimba, iar emotiile si zambetele, dar si provocarile sunt la ordinea zilei. Lista de cumparaturi este deschisa in permanenta pentru a tine pasul cu necesitatile bebelusului, iar intrebarile si dilemele legate de sanatatea si ingrijirea celui mic apar la tot pasul. La vremuri noi, produse noi! Asa cum si-a obisnuit clientii, si de aceasta data, Lidl vine in intampinarea nevoilor specifice ale tinerilor parinti cu produse care imbina calitatea foarte buna cu pretul accesibil.

More is more: gama extinsa de produse Lupilu

Lupilu este marca proprie Lidl deja populara in randul clientilor. Din ianuarie, insa, Lidl extinde aceasta gama pentru a raspunde unui numar si mai mare de necesitati cu care se confrunta parintii: scutece disponibile in marimi adaptate varstei copilului si cu caracteristici intuitive, menite sa asigure confortul si sanatatea pielii celui mic, bavete de unica folosinta, servetele umede, dischete sanitare, betisoare sanitare pentru igiena, din vata ecologica si bumbac 100%, cearsafuri absorbante ideale pentru schimbarea scutecului sau in calatorii – toate acestea fac parte din noua oferta Lupilu.

Alimentatia are, cu siguranta, locul sau in topul provocarilor din primul an, odata cu diversificarea alimentatiei bebelusului. Pentru aceasta etapa, Lupilu ofera o serie de optiuni bio: iaurturi si piureuri din combinatii de fructe sau fructe si cereale, alaturi de meniuri ce imbina legume, paste si carne, pentru un aport optim de nutrienti incepand cu varsta de 8 luni.

Cand vine vorba de ingrijirea celor mici, este nevoie de produse special concepute pentru pielea lor sensibila si mult mai expusa la iritatii. Gelul de dus cu extract de masline si agenti de curatare fara sapun, spuma de baie, samponul si uleiul de corp pentru bebelusi, cu extract de musetel, buretele de baie pentru copii si crema pentru fata si corp care previne si amelioreaza iritatiile sunt gata sa-i protejeze si sa-i rasfete pe micuti.

Surprize periodice

Produsele din sortimentul permanent vor fi completate periodic prin oferte saptamanale, cu noi surprize pentru cei mici, dar si pentru parinti. in aceasta saptamana, clientii vor gasi in magazine articole si accesorii precum: body-uri si costumase, lenjerii de pat, perne si paturi pentru bebelusi, aparat pentru monitorizarea bebelusului, sterilizator de biberoane, jucarii si carti pentru copii mici, dar si articole vestimentare pentru gravide.

Sfaturi de la specialist, recomandari si idei creative

Campania ia startul cu o noua platforma online, creata special pentru a raspunde la intrebarile pe care orice parinte la inceput de drum si le pune. Pe platforma „Familia suntem noi!”, parintii vor gasi recomandari de la un specialist in alimentatia bebelusului, precum si recomandari utile pentru sanatatea si ingrijirea celui mic, idei originale pentru cadouri, activitati distractive si calatorii cu noul membru al familiei.