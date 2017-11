Vedetele au sarbatorit Halloween-ul in stil elvetian la restaurantul Mica Elvetie

Reputatul chef Jakob Hausmann, maestru in arta culinara, care a pus restaurantul "Mica Elvetie" pe harta internationala a gastronomiei, a fost gazda unei petreceri speciale de Halloween.

Reputatul chef Jakob Hausmann, maestru in arta culinara, care a pus restaurantul "Mica Elvetie" pe harta internationala a gastronomiei, a fost gazda unei petreceri speciale de Halloween, la care au fost invitate vedete cunoscute, bloggeri si jurnalisti, alaturi de familiile lor.

Restaurantul intim din Centrul Vechi al Capitalei a devenit neincapator pe 31 octombrie, cand Dorin Chiotea, Eli Roman, impreuna cu sotul si cel mic, Ramona Solomon, alaturi de familie, Simona si Rares Dragomir, impreuna cu copiii, si multi altii au avut parte de o seara de neuitat in compania celebrului chef.

Invitatii s-au bucurat de atmosfera intima a restaurantului si s-au delectat cu felurile de mancare preferate, vedetele serii fiind specialitatile elvetiene reinventate de chef Hausmann, dar si delicioasele preparate cu dovleac, in spiritul sarbatorii.

„Ma bucur ca am reusit sa cream o traditie de Halloween si, an de an, sa avem alaturi prieteni vechi, dar si noi, care aleg sa marcheze acest moment la «Mica Elvetie», delectandu-se cu preparatele noastre delicioase. Vad cum familiile cresc si, de asemenea, ma bucur sa ii cunosc si pe cei mici si sa ii incant cu bunatati de toamna, pregatite cu multa grija si atentie la detalii, din cele mai bune ingrediente”, a declarat chef Hausmann.

Restaurantul "Mica Elvetie", situat in Centrul Vechi al Bucure tiului, aduce de aproape doua decenii excelenta culinara in oras, servind oaspetii in stilul si maniera specifica celor mai prestigioase restaurante din Elvetia.

De-a lungul celor 19 ani de cand celebrul chef a deschis restaurantul in Romania, multi invitati de seama i-au trecut pragul, printre care se numara inclusiv personalitati de talie internationala ca Jean Claude Van Damme, Wesley Snipes, Pink, Steven Seagal.