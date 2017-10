comunicat de presa

Mai mult de 300 de persoane au participat, la finalul saptamanii, la deschiderea oficiala a monobrandurilor Philipp Plein si Billionaire din Bucuresti, situate in galeria comerciala The Grand Avenue, de la parterul hotelului JW Marriott Grand Hotel Bucuresti. A fost o atmosfera fantastica pentru toti cei prezenti, animata de un spectaculos show de lumini, proiectii speciale si muzica, o oportunitate de a descoperi universul Philipp Plein si Billionaire.

PHILIPP PLEIN: “Sunt bucuros sa vin intr-un oras atat de frumos, pentru a celebra inaugurarea magazinelor Philipp Plein si Billionaire. Sper sa ma reintorc cat de curand la Bucuresti, pentru ca am fost profund impresionat de primirea calduroasa.”

FLAVIO BRIATORE: “Nu am mai fost in Bucuresti de multa vreme si am vrut sa profit de oportunitatea perfecta pentru a-i fi alaturi lui Philipp la aceasta spectaculoasa deschidere. Primirea de care am avut parte a fost fantastica si sunt sigur ca Billionaire va avea un succes deosebit in tara dumneavoastra.”

PHILIPP PLEIN, cu o suprafata de 82 de metri patrati, a fost conceput si decorat de catre renumitul designer italian Claudio Pironi si cuprinde ultimele colectii de haine pentru barbati si pentru femei. Clientii sunt intampinati la intrare de un imens craniu, simbolul Philipp Plein, incrustat cu cristale Swarovski CRYSTALLIZED™. Marmura neagra creeaza o ambianta rafinata si de mare impact. Accesoriile sunt prezentate asemenea unor piese de arta autentice, fiecare fiind afisate pe rafturi din otel inoxidabil. Un candelabru din sticla Murano aduce acel element de eleganta care sa definitiveze ambianta, luminand toate zonele din magazin.

BILLIONAIRE, marca italiana renumita pentru stilul sau excentric, sofisticat si luxos, inaugureaza noul sau magazin de 79 metri patrati, proiectat de biroul de arhitectura CLS.

Magazinul dispune de o serie de elemente iconice inspirate de zgârie-norii din New York din secolul al XX-lea, simboluri ale bogăției primilor miliardari americani din epoca industrială.

O intrare impozanta intampina clientii, in timp ce portile aurite care delimiteaza magazinul reamintesc de un seif de banca vintage. Monedele cu leul miliardar impodobesc corpurile de iluminat, zidurile si spectaculoasele podelele. Numeroase detalii aurite sunt vazute la rafturile de imbracaminte, precum si in zonele de expunere pentru accesorii, in contrast cu peretii intunecati si accentele de marmura italiana Levanto.