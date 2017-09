Sarbatoreste responsabil Ziua Internationala a Cafelei la Starbucks

Comunicat de presa

Cu aceasta ocazie, Starbucks, cel mai iubit brand de cafea din lume, reaminteste clientilor sa vina oricand cu tumblerul preferat in cafenea pentru a primi 1 leu reducere la orice cafea achizitionata. Mai mult decat atat, Starbucks le-a pregatit iubitorilor de cafea seminarii de coffee tasting si degustari gratuite in cele 31 de cafenele din Romania.

Actiunea face parte dintr-o campanie globala, de durata, prin care clientii Starbucks sunt incurajati sa vina cu tumblerele personale in cafenele pentru a savura bautura preferata si a contribui astfel, impreuna cu Starbucks, la reducerea cantitatii de deseuri. inca din 1985, Starbucks a recompensat cu reduceri clientii care vin cu propriile tumblere in cafenea.

„O componenta importanta a strategiei globale Starbucks de reducere a deseurilor este folosirea tumblerelor personale sau a paharelor reutilizabile pe care le puteti achizitiona din cafenelele noastre. De-a lungul timpului am sustinut imbunatatirea infrastructurii de reciclare si utilizarea fibrei post-consum in ambalajele noastre. Vom continua sa oferim optiuni prietenoase cu mediul pentru a creste gradul de constientizare referitor la reducerea zilnica a deseurilor. Pe termen lung, ne provocam pe noi insine, partenerii nostri, sa folosim resurse reutilizabile si ne angajam sa exploram noi modalitati de reducere a deseurilor de carton”, a declarat Dana Pasol, Marketing Manager Starbucks Romania & Bulgaria.

Ziua Cafelei este, de asemenea, folosita pentru a promova cafeaua comerciala echitabila si pentru a spori gradul de constientizare privind situatia dificila a producatorilor de cafea. Starbucks lanseaza constant initiative cu un impact pozitiv asupra comunitatilor din care face parte. Totul incepe cu o persoana, un pahar de cafea, un cartier!

„Energizeaza, intretine conversatii si uneste oameni, cafeaua, bautura devenita ritual si adusa la rang de arta de catre barista Starbucks, este sarbatorita in fiecare an de iubitorii de cafea si reprezinta o ocazie foarte buna pentru educarea publicului si celebrarea cafelei ca bautura la nivel mondial”, a continuat Dana Pasol.

Ziua Internationala a Cafelei a fost sarbatorita prima data pe 1 octombrie 2015, la Milano, dupa cum s-a convenit de Organizatia Internationala a Cafelei.

Starbucks, cea mai iubita marca de cafea din lume, a implinit primavara aceasta, 10 ani de la intrarea pe piata din Romania si se poate lauda cu o retea de 31 de cafenele in toata tara: 16 in Bucuresti, trei in Timisoara, cate doua in Constanta, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Ploiesti si cate una in Brasov si Oradea. Anul acesta, lantul de cafenele va continua sa cucereasca noi orase din Romania si sa ofere experienta autentica Starbucks cat mai multor oameni.