Testeaza-ti limitele la S24H, cel mai mare concurs de alergare non-stop din Romania

Timisoara mai face un pas spre statutul binemeritat de “Capitala Culturala Europeana 2021”. Anul acesta, in vestul tarii s-au inmultit evenimentele si concursurile care aduna participanti din toata lumea. Si nici nu e de mirare, avand in vedere provocarile lansate de timisoreni. S24H, cea mai lunga alergare non-stop din Romania, este unul dintre aceste evenimente la care trebuie sa participi si tu.

Daca esti alergator de anduranta (amator sau profesionist), ai implinit deja 18 ani si esti apt din punct de vedere fizic (adeverinta medicala obligatorie), e cazul sa iti testezi limitele la S2H.

Probele de 12, 24 si 48 de ore de alergare vor reuni cei mai rezistenti alergatori din Romania si strainatate in cadrul celei de-a doua editii a unei competitii in care principalul castig este increderea in fortele proprii.

Asadar, chiar daca nu esti acum la nivelul celor mai buni, poti face inca un pas intr-acolo! Te vei intalni cu alergatori cunoscuti in toata lumea, iti vei verifica rezistenta si limitele, fiind inspirat si inspirandu-i la randu-ti pe ceilalti.

Ce trebuie sa faci?

Sa intri pe site-ul oficial al evenimentului si sa te inscrii la una dintre probele concursului care se va desfasura intre 22-24 septembrie 2017, in Parcul Copiilor Ion Creanga, din Timisoara.

Sunt disponibile 150 de locuri (100 de locuri pentru probele de 12, 24 si 48 de ore alergare) + 50 de locuri pentru proba de stafeta 12 ore (in echipa de 2 sau 4 persoane, asa ca ia-ti si prietenii cu tine).

Probele se desfasoara pe o bucla de 1236 de metri din parc, asfaltata si luminata nocturn, pe parcursul careia vor fi amplasate atat doua puncte de hidratare/alimentare (apa, glucoza, electroliti, fructe, covrigei, ciocolata, mancare calda etc.), cat si pavilioane corturi in care alergatorii isi vor depozita echipamentul.

S24H este un concurs solicitant, insa nu imposibil de dus la capat, mai ales daca principalul tau scop este de a-ti depasi limitele si de a te bucura de oameni veseli, competitie si sport! In cadrul concursului, participantii pot alerga, pot merge la pas, pot lua pauze sau pot chiar dormi. Singurul lucru “interzis” este parasirea zonei de concurs, considerata a fi abandon.

Castigator va fi declarat alergatorul/stafeta care parcurge distanta cea mai mare in 12, 24 si 48 de ore.

Mai multe despre traseu, program, regulament si inscrieri, poti gasi pe site-ul oficial al evenimentului: www.s24h.ro.

In cazul in care vrei sa fii la curent cu toate noutatile, sa vezi cum se pregateste Timisoara pentru S24H sau chiar sa devii voluntar in cadrul evenimentului, vezi pagina de Facebook S24H: https://www.facebook.com/super24h/

* de Marina Rasnoveanu