Cele mai apreciate costume de baie in aceasta vara

La capitolul costume de baie, ca si in anii precedenti, culorile tari in nuante electrizante precum galbenul, albastrul si verdele au fost in centrul atentiei. Pe langa imprimeurile florale specifice si modelele geometrice viu colorate, costumele de baie cu decupaje si cele cu detalii inspirate din lenjeria intima au reprezentat noutatile colectiei.

Costumele de baie intregi, la fel de cautate ca cele in doua piese

Vara aceasta s-a remarcat faptul ca in ceea ce priveste design-ul, costumele intregi si cele deux-pieces au fost la egalitate.

Primele pun in valoare silueta si confera mai multa siguranta, putand ascunde cu usurinta micile imperfectiuni, iar cele din urma permit o bronzare uniforma si evidentiaza atuurile corporale. Costume de baie intregi preferate au fost cele in culori inchise, precum albastru sau negru, in timp ce culorile predominante ale celor in doua piese au fost galben, verde si roz.

Imprimeuri florale si decupaje atragatoare

Florile supradimensionate in culori armonizante si liniile geometrice au fost de asemenea in voga printre preferinte. Costumele intregi cu model floral contrastant in partea din fata atrag toate privirile, oferind purtatoarelor o aura de eleganta si rafinament. Decupajele sexy, in special cele laterale, dau impresia de extravaganta si simt estetic iesit din tipare. Decupajele din zona bustului sunt recomandate femeilor cu incredere de sine, carora le place sa iasa in evidenta. Modelele geometrice vizate in acest sezon au fost cele simetrice si viu colorate, aflate de cele mai multe ori in contrast cu negrul.



Modele inspirate din lenjeria intima

Accesoriile au fost una dintre inovatiile colectiei, acestea adaugand un plus de stil costumelor cu design clasic. Bijuteriile dintre sani si benzile elastice din zona bustului duc modelele traditionale de costume de baie deux-pieces intr-o zona moderna si tinereasca. De asemenea, decupajele laterale ale slipilor contribuie la o tinuta perfecta pentru o petrecere la piscina sau o aparitie de invidiat pe o plaja exotica.

