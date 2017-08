Opreste timpul in loc cu ajutorul masajului facial antirid

comunicat de presa

Datorita evolutei revolutionare din ultimul deceniu, in ceea ce priveste ingrijirea pielii, traim intr-o epoca de aur, iar ridurile nu mai reprezinta o problema fara rezolvare. Astazi ne putem imbunatati aspectul si ii putem oferi pielii tot ce are nevoie fara a suferi sau a cheltui toti banii din cont. Cum stim insa ce tratamente functioneaza si pe care sa le alegem?

Idiferent de timpul, mai mult sau mai putin, pe care il avem la dispozitie este absolut necesar sa oferim o atentie deosebita ingrijirii pielii, sa ne ferim de razele ultraviolete, sa nu lasam nicio zi sa treaca fara sa ne demachiem si sa ne hidratam corespunzator pielea.

Masajul facial intinereste pielea

Nu de putine ori, in tratarea diverselor afectiuni ale pielii, masajul a venit ca o solutie salvatoare pentru a imbunatati aspectul acesteia. Care este insa efectul miraculos al masajului facial antirid? In primul rand sangele incepe sa curga mai repede prin capilare, pielea primeste elementele nutritive necesare in cantitati mai mari deoarece colagenul si elastina incep sa se produca de doua ori mai mult si in acest fel pielea devine elastica, iar ridurile se netezesc. In al doilea rand pielea devine tonifiata, lucrul capilarelor se normalizeaza, dispare roseata si acneea cauzata de situarea vaselor de sange aproape de piele. Mai mult decat atat, masajul facial, pe care il poti face sigura acasa sau de care te poti bucura intr-un loc in care sa primesti un masaj facial antirid specializat, nu este numai foarte util impotriva ridurilor, dar si pentru prevenirea lor.

Nu trebuie sa uitam ca masajul facial poate face minuni pe termen lung, iar daca vrem sa investim in tineretea si supletea pielii este necesar sa gasim timp pentru acest ritual miraculos. Daca masajul facial este facut regulat si corect, atuncui efectul acestei proceduri nu se va lasa mult asteptat, ridurile vechi nu vor mai fi la fel de evidente, iar altele noi vor inceta sa mai apara.