Mastercard si Programul Alimentar Mondial ofera 100 de milioane de portii de mancare pentru copii

Comunicat de presa

Cu ocazia Global Citizen Festival 2017, Mastercard si Programul Alimentar Mondial al Natiunilor Unite (PAM) au anuntat un nou parteneriat pentru a eradica foametea si saracia. Prin alaturarea expertizei Mastercard in tehnologie si inovatie digitala, pe de o parte, si a eforturilor PAM de a oferi asistenta alimentara vitala, pe de alta parte, a luat nastere proiectul global „100 Million Meals” – destinat colectarii de fonduri pentru a asigura 100 de milioane de portii de mancare pentru copiii aflati in nevoie in intreaga lume.

Asumandu-si misiunea de a crea o lume care sa depaseasca dependenta de numerar si provocarile legate de foamete, noua initiativa reprezinta primul angajament la nivel global al Mastercard care se concentreaza asupra eradicarii foametei si vine in sprijinul a trei dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale ONU: Zero Foamete, Educatie de Calitate si Egalitate de Gen. Mastercard si PAM si-au propus sa ofere cat mai multe portii de mancare de-a lungul urmatoarelor 12 luni.

„Mastercard si PAM au desfasurat deja programe inovatoare pentru combaterea foametei si a saraciei. Inititativa 100 Million Meals isi propune sa satisfaca nevoile unora dintre cei mai lipsiti si marginalizati cetateni ai planetei,” a declarat Ann Cairns, President, International Markets, Mastercard. „Prin imbinarea expertizei Mastercard in tehnologie si sisteme de plata cu munca PAM in oferirea de asistenta alimentara pe plan mondial, putem valorifica inovatia, pentru a ne asigura ca fiecare, pretutindeni, este inclus. Pana acum, calatoria noastra ne-a ajutat sa oferim 17 milioane de portii de mancare, dar astazi ne intensificam eforturile cu acest nou obiectiv ambitios, menit sa atraga cat mai multe oportunitati”.

Directorul Executiv al PAM, David Beasley, a declarat ca: „Eforturile Mastercard in directia eradicarii foametei reprezinta o sursa de inspiratie pentru modul in care sectorul privat poate sa joace un rol important in atingerea binelui in plan social”. „Angajamentul lor pentru a aduce 100 de milioane de portii de mancare in scoli este urmatoarea faza a unei calatorii fructuoase alaturi de PAM pentru a atinge obiectivul Zero Foamete. Aceasta contributie la salvarea unor vieti, la schimbarea vietilor si la hranirea viselor copiilor este, intr-adevar, nepretuita”, a adaugat el.