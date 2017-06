LifeCare te racoreste cu FRAPPE-ul verii, sanatos si delicios!

Odata cu vara, bauturile calde lasa loc celor reci si revigorante. Fara doar si poate cafeaua, cel mai bun prieten al diminetilor, are o multime de proprietati benefice, de la eliminarea durerilor de cap, la imbunatatirea memoriei, stimularea sucurilor gastrice si accelerarea metabolismului. Inlocuieste-o vara aceasta cu frappe-ul, cel care ramane an de an vedeta sezonului si bucura-te de o reteta delicioasa de la LifeCare.