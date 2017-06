The Grand Avenue s-a transformat, pentru o zi, in Italian Lifestyle Avenue

comunicat de presa

Sute de persoane au fost prezente, ieri, la sarbatoarea italiana din cadrul galeriei comerciale The Grand Avenue, care s-a metamorfozat, pentru o seara, intr-un peisaj autentic peninsular, cu maslini, palmieri si leandri. Printre invitati s-au aflat persoane publice, oameni de afaceri din comunitatea italiana, clienti si parteneri ai The Grand, precum si oficiali ai Italiei in tara noastra: Excelenta Sa, domnul ambasador Marco Giungi, precum si reprezentantii Consulatului General al Italiei in Romania.

Italian Lifestyle Night a fost un itinerariu presarat cu cele mai incitante destinatii care au legatura cu arta si cultura italiana: Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Valentino, Ermanno Scervino, Diesel, Pasquale Bruni by Orologeria Galt, El Unico, Trussardi, Avant Premiere, alaturi de magazinele multimarca Casa Frumoasa, Sartoria 07 sau Kultho.

Invitatii s-au bucurat de muzica italiana autentica si s-au delectat cu preparatele realizate de Cucina, binecunoscutul restaurant situat la etajul cladirii. Maserati si Alfa Romeo au completat tabloul autentic, alaturi de un prosecco bar si limonada realizata exact cum numai italienii stiu sa o faca, servite la umbra arbustilor mediteraneeni, furnizati de Reluca Import Plante.

De asemenea, toate magazinele care promoveaza branduri italiene au avut un program special pentru cei invitati, tocmai pentru a-i transpune pe acestia in lumea boema si originala a culturii italiene, acolo unde dragostea pentru frumos este ridicata la rang de arta in orice domeniu care poarta cu mandrie titulatura de “Made in Italy”.

“Made in Italy” este unul dintre cele mai puternice branduri de tara din lume, cu o istorie care incepe la inceputul anilor ’80 si care face referire la cele patru industrii traditionale pe care s-a bazat dezvoltarea Italiei, grupate sub denumirea generica de “Cei Patru A”: Abbigliamento (branduri de fashion), Agroalimentare (branduri alimentare), Arredamento (branduri din zona de mobilier si design interior) si Automobili (industria constructoare de masini si ambarcatiuni).

THE GRAND AVENUE - THE EXCLUSIVE EXPERIENCE

The Grand Avenue inseamna, in primul rand, o experienta unica, singura de acest fel din Romania, similara cu cea din marile capitale europene ale modei, asa cum intalnim la Paris, Milano sau New York.

Astazi, The Grand Avenue este cea mai importanta galerie comerciala de lux din Romania, locul in care cele mai renumite branduri care activeaza pe piata locala se intrec in a oferi clientilor cele mai recente colectii, precum si editii exclusiviste si produse aflate in serii limitate.

The Grand Avenue este parte a complexului The Grand, care reuneste cea mai puternica comunitate de business din Romania, oferindu-le clientilor si partenerilor servicii exclusiviste prin intermediul unei cladiri cu adevarat polivalente: servicii hoteliere de 5* stele prin intermediul JW Marriott Grand Hotel, spatii de birouri premium in The Grand Offices, zone de relaxare si entertainment prin intermediul World Class si Grand Casino, precum si cea mai cosmopolita zona de restaurante si cafenele din oras, toate sub acelasi acoperis. THE GRAND - A CITY WITHIN A CITY.