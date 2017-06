Expozitie LEGO in Mega Mall - Paseste in lumea de poveste LEGO

Comunicat de presa

In Mega Mall, piesele LEGO s-au unit pentru a crea lucruri magice si nemaivazute. Intre 16 si 18 iunie, Mega Mall deschide portile catre lumea colorata a creatiilor din piese de joaca LEGO. Fanii se vor putea bucura de o expozitie unica, dezvoltata de Asociatia Brickenburg. Cu ajutorul unuia dintre cele mai populare jocuri din lume - LEGO, Asociatia Brickenburg va da viata unor constructii originale, care au fost expuse in cadrul unor expozitii internationale de profil.





Sat maramuresan din piese LEGO

Mai mult, cei mici, dar si cei mari vor putea descoperi un parc de distractie ca in povesti, un sat maramuresan pitoresc si roboti compusi din piese LEGO, care vor putea deveni partenerii de joaca perfecti. De asemenea, doritorii de toate varstele vor putea participa la atelierele pregatite, unde vor invata diferite moduri de combinare a pieselor. In acest fel, ei pot deveni arhitecti in lumea LEGO.

Astfel, bucurestenii sunt invitati, intre 16-18 iunie, la Nivelul -1, sa descopere taramul fermecat al constructiilor din LEGO. Intrarea in expozitie este libera.