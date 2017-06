Spray de protectie solara pentru un bronz stralucitor

Cu ulei din seminte de cactus Opuntia si curmale de desert, produsul se prezinta sub forma de spray invizibil ce ofera o protectie excelenta si este foarte practic de folosit. Odata ce este pulverizat, picaturile foarte fine vor forma o pelicula invizibila care va lasa o senzatie placuta de confort pe piele (chiar si pe pielea cea mai delicata), fara a lasa urme grase.

Produsul contine substante naturale hidratante, hranitoare, calmante, cu o eficienta deosebita, ce ofera pielii un confort absolut, garanteaza maximum de protectie si reduce efectele nocive ale radiatiilor solare responsabile pentru imbatrânirea pielii.

Ulei din seminte de cactus Opuntia – nutritiv si elasticizant – cu o textura minunata care, imediat dupa primele aplicari, lasa pielea stralucitoare si catifelata, hranind-o in acelasi timp datorita continutului bogat de vitamina E si vitamina F, steroli si acizi grasi.

Ulei din curmale de desert – hranitor si protector – unicitatea sa consta in faptul ca ajuta la restructurarea pielii arse de soare, datorita continutului bogat de saponine, flavonoide si acizi organici.

Fractiune nesaponificabila de ulei de masline – anti-imbatrânire – deosebit de eficienta in tratarea pielii uscate si deshidratate, deoarece asigura protectie impotriva razelor solare. Date fiind proprietatile sale de stimulare a fibroblastilor, asigura o buna actiune de prevenire a ridurilor si a aparitiei pungilor de sub ochi.

Alfa Bisabol organic din Candeia – anti-roseata – este un prieten pretios pentru pielea deosebit de sensibila, care se inroseste usor. Ajuta la repararea pielii fetei si corpului, protejând impotriva agresiunii factorilor externi.

Vitamina E din soia – antioxidant – este un antioxidant excelent, ce protejeaza integritatea membranelor celulare, pastrând pielea supla si impiedicând imbatrânirea prematura a pielii.

Produsul este 100% fabricat in Italia si este testat dermatologic, fiind rezistent la apa.

Monitorizarea continutului a 7 metale* pentru a reduce riscul alergiilor si astfel a proteja pielea extrem de sensibila. *Nichel, plumb, arsenic, cadmiu, mercur, antimoniu si crom.

NU contine: parabeni, conservanti din formaldehida, posibile surse de gluten, acrilati, siliconi, uleiuri minerale, derivati ai peg, ingrediente de origine animala.

Produsul se gaseste in farmaciile Sensiblu selectionate. Pentru mai multe intrebari si informatii despre produsele L’Erbolario, te asteptam pe https://www.facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania