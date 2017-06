Comunicat de presa

Heidi Klum si Lidl fac moda accesibila pentru toata lumea. Prin noua campanie, „Lidl Fashion Week”, retailerul isi imbogateste colectia de articole vestimentare si le ofera clientilor o gama diversificata, cu haine si accesorii inspirate din tendintele actuale.

Colaborarea dintre Heidi Klum si Lidl

Nu este niciun secret faptul ca Heidi Klum este o mare iubitoare de moda si un designer care da frecvent tonul in materie de tendinte vestimentare. si, de astazi, nu mai este un secret nici ca Lidl si Heidi fac echipa pentru viitoarea campanie de moda! Rolul vedetei este cu mult peste cel al unui ambasador de brand: ea a creat propria sa colectie pentru Lidl, Esmara by Heidi Klum, ce reflecta in mod evident stilul sau personal. Clientii Lidl nu vor avea mult de asteptat: lansarea noii colectii vestimentare este programata pentru a doua jumatate a acestui an.

Ce spune Heidi Klum despre parteneriat:

„Imi doresc mult ca noua colectie pe care am creat-o pentru Lidl sa fie pe placul oamenilor. Sunt realmente incantata de aceasta colaborare si va pot spune ca este o experienta extrem de placuta. Asta pentru ca atat eu, cat si cei de la Lidl livram produse la standarde inalte, de buna calitate si la preturi imbatabile. Si cred ca asta este reteta succesului, pentru ca moda ar trebui sa fie distractiva si fiecare dintre noi ar trebui sa isi permita aceasta placere!”



Experienta „Lidl Fashion Week”

Noua campanie va avea un caracter dinamic, asigurat prin conceptul „Lidl Fashion Week”, o platforma gandita pe termen lung, prin care Lidl isi va prezenta colectiile vestimentare pe plan international. „Lidl Fashion Week” va avea loc de mai multe ori in fiecare an, in magazinele Lidl din intreaga lume, precum si in mediul online. Colectiile vor fi disponibile exclusiv pe durata acestor saptamani speciale dedicate modei. Proiectul „Lidl Fashion Week” incepe odata cu colaborarea cu Heidi Klum.

Marco Giudici, Director National de Achizitii si Marketing Lidl Romania, a declarat: „Heidi este o sursa minunata de inspiratie. Ea se simte ca acasa in capitalele modei din intreaga lume, este o persoana plina de energie si de pofta de viata si, in acelasi timp, un profesionist cu spirit pragmatic. Se potriveste perfect cu Lidl si cu clientii nostri! De aceea, ne face o deosebita placere ca putem anunta, in premiera, in cadrul primei editii a „Lidl Fashion Week”, colectia Esmara by Heidi Klum, de care clientii Lidl se vor putea bucura in aceasta toamna.”