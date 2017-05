Tehnologia Blue Light de la Skeyndor - tehnologie avansata de protectie solara

Soarele, sursa vietii, care contribuie la cresterea si dezvoltarea intregii planete a devenit mai ales in ultimii ani daunator pentru piele, datorita nivelului crescut de radiatii.

Comunicat de presa

Pentru o protectie sigura sub soare, este nevoie sa tratati din timp efectele nocive ale diferitelor tipuri de energii solare: raze infrarosii, raze UVA, UVB si HEV ( blue light).

Skeyndor a revolutionat gama Sun Experise cu doua noi produse, care inglobeaza o tehnologie avansata de protectie solara- Tehnologia Blue Light.

Gama Sun Expertise ofera bariere de protectie complete

- Protectia oferita si de alte produse de pe piata (UVA – care protejaza pielea impotriva imbatranirii premature si UVB- care o bronzeaza)

- Protectia -impotriva efectelor razelor infrarosii, protejand DNA-ul celulelor stem

- Protectia impotriva radiatiei solare vizibile de inalta energie (HEV) numita si Blue Light. Blue Light creeaza radicali liberi care penetreaza pielea in adancime, provocand disfunctii importante care accelereaza procesul de imbatranire.

De asemenea, gama Sun Expertise asigura o protectie globala antiimbatranire, blocand aparitia petelor si ridurilor cauzate de soare si mentinand fermitatea pielii. Formula cu bronzare rapida ofera un bronz uniform si de durata, completat de hidratare si confort pentru piele.

Vrei sa te simti in siguranta sub razele soarelui? Incearca noua tehnologie Blue Light de la Skeyndor, inglobata in fluidul protector si crema protectoare pentru fata si corp. Aceste combina doua fotoprotectoare specifice luminii albastre cu doi pigmenti de colorare, pentru un bronz atragator.

Protectiv fluid SPF 30 blue light technology



Fluid ptr. fata si corp din gama solara , rezistent la apa, non comedogenic, cu protectie SPF 30, cu filtru solar extins, ce asigura protectie la radiatiile UVA, UVB, HEV si IR

Protectiv cream SPF 30 blue light technology

Crema solara ptr. fata , rezistenta la apa, non comedogenica, fara culoare, cu protectie SPF 50, cu filtru solar extins, ce asigura protectie la radiatiile UVA, UVB, HEV si IR.