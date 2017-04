Farmec deschide doua noi magazine Gerovital in Bucuresti si Ploiesti

“Prin fiecare magazin deschis de noi in tara, ne-am propus sa venim in intampinarea consumatorilor nostri si sa le oferim produse eficiente, la cel mai bun raport calitate-pret. Interesul crescut pentru brandurile noastre in fiecare oras ne ofera perspective si oportunitati noi de explorat, dar este si o confirmare a faptului ca Gerovital este o marca de incredere, pe care iubitorii brandului o recomanda prietenilor si familiei de generatii intregi.

In Bucuresti acesta este cel de-al treilea magazin Gerovital deschis in mai putin de un an, in timp ce la Ploiesti am optat pentru inaugurarea acestui prim spatiu, ca urmare a solicitarilor numeroase primite din partea ploiestenilor. Investim in continuare in inovarea produselor si eficientizarea tuturor serviciilor pe care le oferim, continuand extinderea retelei de magazine proprii pe teritoriul intregii tari”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Investitia pentru cele doua magazine Gerovital din Bucuresti si Ploiesti se ridica la peste 440.000 de lei.

Situat pe strada Calomfirescu nr. 2, in incinta centrului comercial AFI Ploiesti, la etaj, primul magazin Gerovital din oras are o suprafata de 38 de metri patrati si isi deschide usile oficial pe 27 aprilie.

Deschiderea noului magazin de brand din Bucuresti are loc pe data de 29 aprilie. Acesta are o suprafata totala de 55 metri patrati si este amplasat in incinta centrului comercial AFI Cotroceni, la etaj, pe Bulevardul Vasile Milea, nr. 4.

Vizitatorii vor beneficia de o reducere de 20% la orice achizitie din ambele magazine. La Ploiesti, oferta este valabila in perioada 27 aprilie - 7 mai, iar la Bucuresti, in perioada 29 aprilie – 7 mai.

Primii 100 de clienti din Bucuresti si primii 100 din Ploiesti vor primi un voucher valoric, pe care vor putea sa il foloseasca la cumparaturi in perioada 8-31 mai 2017. De asemenea, toti vizitatorii din cele doua magazine vor putea efectua gratuit teste de dermoanaliza a tenului. Dermoanaliza dureaza aproximativ 5 minute si ajuta la stabilirea tipului de ten, prin folosirea unor masuratori instrumentale specifice care analizeaza nivelul de hidratare, elasticitate, nivelul de sebum si gradul de pigmentare al pielii.

In cadrul ambelor magazine, sunt disponibile toate produsele cosmetice din gamele Gerovital si Aslavital.

Brandul Gerovital intruneste produse destinate ingrijirii parului, a pielii si a tenului, recunoscute atat la nivel national, cat si international. Printre gamele sale se numara Gerovital H3, Gerovital H3 Derma+, Gerovital Tratament Expert, Gerovital Plant, Gerovital Men si Gerovital Sun. Conform datelor de piata Nielsen, Gerovital a fost desemnat si in anul 2016 lider de piata pe segmentul produselor de ingrijire a tenului (cu o cota de piata valorica de 23,3%*) si pe cel al tratamentelor cosmetice pentru par (cu o cota de piata valorica de 25,9%**). Gama Aslavital contine produse ce au la baza argila pura, 100% romaneasca, provenita din Muntii Padurea Craiului. Compozitia lor naturala si formularile unice o diferentiaza de alte marci prezente pe piata din Romania.

In Ploiesti, acesta este primul magazin de brand, in timp ce in Bucuresti, producatorul de cosmetice are la activ 3 magazine Gerovital. Alte doua spatii comerciale au fost inaugurate anul trecut in incinta centrelor comerciale Veranda Mall si Park Lake.

La nivel national, Farmec detine in total 6 magazine Gerovital, in Bucuresti, Constanta, Craiova si Cluj-Napoca. De asemenea, pe intreg teritoriul tarii sunt deschise 8 magazine de brand Farmec (Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Targu- Mures, Timisoara si Brasov).