Pe 1 aprilie, 11 manageri de top, antreprenori si profesionisti din industrii diverse, antrenati de echipa SELFTRUST Academy, s-au duelat pentru Marele Trofeu in cea de-a 7-a Editie a competitiei "Who’s King in Public SpeaKING?"

Audienta a descoperit cu surprindere cat de rapida este schimbarea de la 0 experienta in discurs public la lideri care cuceresc scena si captiveaza audienta. Dupa 3 runde provocatoare i pline de emotie, a fost aleasa ca tigatoarea: Andreea Bebu, Director National de vanzari Solartium Group, care a cucerit publicul cu naturaletea i carisma ei. Celelalte locuri de pe podium au fost ca tigate de Raluca Timi , Insights Manager, PepsiCo i Lia Popescu, Supply Chain Operations, HP Inc. Romania.

“Who’s King in Public SpeaKING?” urmeaza conceptul show-urilor live, asa cum este “Vocea Romaniei” pe care l-a adaptat pentru discursul public. Rezultatul - un eveniment unic in Romania: "Who`s King in Public SpeaKING?": un spectacol care te tine cu sufletul la gura in fiecare moment, care iti aduce zambete si buna dispozitie si care te face parte din povestea celor de pe scena.

Cum se desfasoara evenimentul

ETAPA 1: Cei 11 concurenti sustin cate un speech de 4 minute pe o tema la alegere, in care vorbitorul are experienta. Publicul decide, alaturi de trainerii SELFTRUST Academy si de juriu, cine sunt cei 8 participanti care isi continua drumul spre Marele Premiu.

ETAPA 2: Cea de-a doua proba testeaza spontaneitatea si creativitatea: cei mai votati 8 concurenti merg mai departe in Etapa 2. Acestia se intrec doi cate doi si sustin speech-uri spontane, pe teme pe care le-au extras pe loc.

ETAPA 3: Cei mai buni 4 concurenti votati de public, de juriu si de trainerii SELFTRUST Academy, ajung in Marea Finala, etapa care le pune la incercare toate abilitatile de care are nevoie un speaker de top. Acesta ultima proba este un mix intre cele 2 runde anterioare: provocarea celor 3 fantastici este de a sustine un speech spontan, pe tema "Nu am venit sa tin un discurs", folosind mai multe cuvinte pe care le vor alege pe loc.

Multumim pentru sprijin: Gentlab, Credo Events Hall & Atrio, Pepsi, Dove, Lipton, Algida, Proactive, BluParty, Edelweiss Center, Camera Luminoasa, Imagine Art Studio, Almaj & Albu, BNI Romania si LivrezDragoste.ro.