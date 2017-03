Zambet digital, proiectat in realitate pe chipul tau

Comunicat de presa

Un zambet alb, perfect, impecabil si care sa dureze toata viata… cu totii ne dorim in realitate zambetele de revista ale starurilor preferate sau pe care le obtinem cu ajutorul programelor de editare. Si iata ca odata cu digitalizarea stomatologiei, exista tehnologii computerizata cu ajutorul carora putem vedea proiectia zambetului final de la prima vizita la medicul specialist in estetica dentara.

Digital Smile Design (DSD), secretul zambetului 100% personalizat de tine

DSD este tehnologia digitala de ultima generatie prin care iti poti previzualiza zambetul final de la prima vizita in cabinetul medicului dentist. In plus, procesul de proiectare te implica personal in alegerea si construirea acestuia. Astfel, poti alege forma, marimea, nuanta de alb a dintilor tai in functie de fizionomia fetei.

Este incredibil efectul pe care Digital Smile Design il ofera pacientului: acesta se vede cu noul zambet inainte de a-l avea si acest lucru ii da increderea necesara pentru a accepta si finaliza tratamentul! Medicii specialisti in protetica si estetica dentara spun ca DSD a adus si mai multa emotie si predictibilitate in relatia cu pacientului. Este minunat sa poti vedea exact cum va arata zambetul tau la finalul etapelor de tratament. De altfel, impactul pe care zambetul nou il are asupra pacientilor se rasfrange atat la nivelul intregului aspect al fetei, cat si la nivel emotional (cresc increderea si stima de sine).

Mai mult decat atat, iti poti alege zambetul pe care sa il porti cu incredere toata viata in functie de temperament. Suntem convinsi ca asta nu stiai!

Scannerul intraoral digital: timp redus pe scaun si confort

Scannerul intraoral digital reprezinta, fara indoiala, cea mai noua tehnologie din cabinetul medicului dentist. Fiind un proces asistat digital, medicul transforma etapa de amprentare intr-o experienta confortabila si rapida. In plus, se reduce eroarea manuala si creste calitatea lucrarii finale.

Astfel, medicul se dedica integral actului medical, amprentele digitale sunt transferate in computer, iar pacientul beneficiaza de o experienta non-invaziva si relaxanta. Scannerul intraoral transmite in mod automat nuanta de alb a dintilor, de aceea medicul are posibilitatea de a evidentia anumite zone si de a le transmite digital catre laborator odata cu amprenta. Culorile naturale ale tesuturilor, dintilor, alte lucrari dentare realizate anterior si tipul de material folosit ne ofera inca o data posibilitatea de a valida un diagnostic si de a ghida tratamentul in directia dorita de pacienti: dinti naturali, estetici, rezistenti si complet functionali.

Din clinica, direct in studioul foto DENT ESTET

Imaginea fiecarui pacient este importanta pentru noi, la fel si modul in care zambetul completeaza si armonizeaza intregul aspect al fetei. De aceea, am creat Future Smile Studio, un studio foto digital profesional in care realizam fotografii de investigatii si diagnostic clinic, video de investigatii si alte seturi foto/video inainte si dupa, care sa ne ofere o perspectiva corecta asupra evolutiei tratamentului unui pacient. In cadrul studioului foto activeaza un fotograf cu experienta care asigura acuratetea si claritatea imaginilor.

Stomatologia digitala ofera posibilitati infinite pentru ca «Nu am timp sa merg la dentist acum!» sa se transforme intotdeauna intr-un «DA!» fara efort… Pentru ca atunci cand ai la dispozitie cele mai noi tehnologii de investigatie, diagnostic si tratament, amanarea de a-ti transforma zambetul in cel dorit nu ar trebui sa mai fie o optiune.