Animax a lansat varianta pentru mobil a magazinului online

Animax, cea mai mare retea de petshopuri din Romania, a lansat varianta pentru mobil a magazinului sau online, lansat in urma cu 4 ani, prin care pot fi comandate rapid si in siguranta produsele necesare pentru prietenul tau necuvantator, de oriunde si oricand, cu un simplu Click.

Aplicatia este disponibila momentan doar pentru smarthphone-urile care functioneaza cu sistemul de operare Android, putand fi descarcata gratuit din Google Play, ulterior urmand sa fie lansata si varianta pentru IOS.

”Tot mai multi oameni folosesc smartphone-ul pentru cumparaturi online si am primit multe solicitari pentru dezvoltarea unei astfel de aplicatii. Magazinul nostru online www.animax.ro a inregistrat cresteri peste asteptari de la an la an, avand o pondere importanta in totalul vanzarilor companiei. Estimam ca 40% dintre comenzile online vor veni prin aplicatia de mobil”, a declarat Sorina Vana Online Marketing Manager Animax.

Pentru a realiza o comanda pe aplicatia mobile Animax nu este necesara crearea unui cont.

Aplicatia retine ultima comanda realizata, aceasta putand fi repetata cu un singur click, utilizatorul poti repeta ultima comanda doar cu un singur click.

In plus, utilizatorii pot comanda scanand codul de bare al produselor dorite, fie ca acestea sunt acasa sau intr-unul din magazinele Animax.

In magazinul online Animax se regaseste toata gama de produse pentru animale de companie, hrana, accesorii, custi, culcusuri, haine, produse de ingrijire si igiena.

Fie ca ai un caine, o pisica, o pasare, un peste sau un mic rozator aici gasesti tot ce ai nevoie pentru ingrijirea acestora!

Despre Animax:

Primul magazin Animax (marca inregistrata) a fost deschis de catre compania Pet Product (infiintata in 1998) in anul 2001. Ulterior, extinderea a avut loc in mai multe zone ale Bucurestiului, precum si in alte orase ale tarii.

Astfel, Animax a devenit una dintre cele mai importante marci inregistrate de pe piata de profil si cel mai extins lant de petshopuri din Romania, avand deschise in prezent peste 60 de magazine, in toate orasele mari din tara.

Avand o experienta de peste 17 ani, Animax a invatat de-a lungul timpului ca fiecare animalut este unic in felul sau si are nevoi diferite, si de aceea, magazinele Animax ofera game variate de produse atent selectionate din gamele celor mai renumiti producatori din lume.

