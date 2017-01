Butterscotch Brulee Latte, noua bautura de sezon de la Starbucks

Starbucks a lansat marti, 24 ianuarie, pentru prima data in Romania, o noua bautura delicioasa, Butterscotch Brulee Latte, in editie limitata, pentru toti cei care adora gustul cremei de zahar ars. Iubitorii de cafea au sansa de a se bucura de noua bautura catifelata marca Starbucks, realizata manual, in toate cafenelele din Romania.