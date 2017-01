PANDORA PREZINTA PIETRELE COLORATE PENTRU LUNA DE NASTERE

Fiecare luna a anului are piatra si culoarea reprezentative. Pornind de la acest concept, PANDORA creeaza vibranta Serie Pietre Colorate, cu fatete florale. Timpul capata, astfel, nuante extraordinare. Cu noile bijuterii cu pietrele lunilor de nastere, femeile isi pot exprima unicitatea si stilul in noi moduri.

Comunicat de presa

Rosu aprins. Bijuteriile stralucesc prin culorea rosu bogat a lunii ianuarie. Simbolizand pasiune, iubire si forta, aceasta nuanta va adauga o nota colorata puternica tinutelor monocrome sau va deveni un punct de contrast hiper-saturat pentru trendurile de sezon. Iar pentru ocaziile romantice, culoarea dragostei aduce imediat un aer glam.

Nuante violet. Luna februarie e a culorii violet. De la nuante pastelate la ametist sclipitor si mov inchis, aceste culori regale simbolizeaza imaginatie, creativitate si credinta si se potrivesc perfect cu noul trend de bijuterii colorate.

Albastru acvatic. Pentru martie, nuantele deschise de albastru sunt conectate simbolurilor de loialitate, spiritualitate si infinit. Accentele lor luminoase sunt minunate pentru a fi combinate cu alte accesorii in culori pastelate, pentru un look bazat pe bijuterii in nuante diferite ale aceleiasi culori sau, dimpotriva, pentru a le potrivi cu bijuterii in culori contrastante.

Verde frunzos. August este colorat in verde, de la nuanta ierbii proaspat taiate la masliniu inchis. Semnificand noi inceputuri, progres si prosperitate, aceste bijuterii iti vor reimprospata garderoba cu pigmentii lor invioratori.

Albastru de safir. Nuante albastrii intunecate, ca de cerneala, decoreaza luna septembrie cu farmecul lor misterios, simbolizand convingere, pace si incredere. O alternativa clasica la negru si un decor indraznet pentru accente colorate si metalice.