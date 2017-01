Ingrijeste si calmeaza eficient pielea cu dermatita atopica

Des intalnita la bebelusi si la copiii mici, dermatita atopica este o afectiune in care mancarimea este cel mai iritant simptom: acesta afecteaza calitatea vietii si tulbura atat somnul copiilor, cat si pe cel al parintilor.

Pielea predispusa la dermatita atopica este foarte uscata, afectata de eruptii inflamatorii la intervale de timp mai mult sau mai putin apropiate.Pe durata acestor faze de eruptie, apar pete rosii solzoase, de dimensiuni diferite, care provoaca mancarimi puternice.

Chiar daca intreaga piele are un aspect neobisnuit de uscat si de palid, episoadele inflamatorii sau eruptiile eczemelor tind sa apara in aceleasi locuri. La bebelusi, apare pe obraji si in exteriorul membrelor. La copiii mai mari si la adulti, afecteaza pielea de pe incheieturi (interiorul coatelor si al genunchilor).

De ce apar mancarimi in cazul pielii uscate? Lipsa apei in straturile superioare ale pielii tulbura functionarea normala, impiedicand sa isi indeplineasca rolul de bariera impotriva agentilor externi si a deshidratarii.

Epiderma trebuie ajutata sa functioneze normal cu ajutorul produselor ce contin „emolienti activi”, ale caror formule actioneaza asupra: hiperactivitatii pielii, senzatiilor de mancarime si anomaliilor de aparare a pielii.

XeraCalm A.D este o gama completa, ce permite ingrijirea corecta a dermatitei atopice. Cu o formula unica, dezvoltata cu un numar minim de ingrediente selectionate atent pentru eficienta si siguranta lor, produsele hidrateaza si calmeaza pielea sensibila, pruritul si refac bariera de aparare a pielii.

- XeraCalm A.D crema - actioneaza asupra uscaciunii, reface rolul de bariera al pielii, limiteaza patrunderea transcutanata a substantelor iritante si a alergenilor, reducand aparitia leziunilor

- XeraCalm A.D ulei de dus – curata cu blandete pielea uscata, contribuie la refacerea stratului lipidic, distanteaza puseele de dermatita atopica

- XeraCalm A.D balsam - reduce senzaƫiile de pruurit cauzate de pielea uscata, calmeaza roseaƫa/iritaƫiile cauzate de hiperactivitatea pielii, permite pielii sa se protejeze singura inca o data

De asemenea, compresele si pulverizarile cu Apa Termala Avene calmeaza inflamatia si mancarimea, datorita proprietatilor calmante si anti-iritante demonstrate prin studii clinice. Actiunea benefica a apei termale Avene asupra dermatitei atopice este confirmata anual de peste cei 2600 de pacienti tratati anual la Centrul Termal de Hidroterapie Avene.

Produsele Xeracalm A.D au formula sterila si NU contin parfum sau parabeni. Gama Xeracalm A.D poate fi gasita in farmacii.

Pentru mai multe informatii accesati: www.eau-thermale-avene.ro

www.facebook.com/EauThermaleAveneRomania