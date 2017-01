Inovatie stomatologica la Neoclinique - Estetica dentara in timp real

Clinica stomatologica Neoclinique Unirii a realizat, in cadrul unui eveniment special, demonstratii de aplicare a unor fatete de compozit ce simuleaza procesul de aplicare a fatetelor sau coroanelor ceramice de tip SKYN – cel mai nou si revolutionar concept al esteticii dentare ce ofera un zambet perfect, dar in acelasi timp natural.

Acesta constituie un pas important din procesul rapid si placut de consultatie estetica oferit de Neoclinique, ce are ca rezultat proba fizica a zambetului individualizat, realizat de specialistii clinicii stomatologice.

De la inceputul acestui an, Neoclinique ofera servicii de stomatologie intr-o singura zi, cu ajutorul sistemului computerizat CAD/CAM CEREC. Acesta este utilizat de medici pentru a realiza in cabinet lucrari de protetica dentara pentru pacientii care au foarte putin timp la dispozitie, eliminand toti pasii clasici neplacuti: amprente, probe, multe vizite la stomatolog (pana la 2-3 saptamani pentru un singur dinte).

Clinica de stomatologie Bucuresti Neoclinique ofera consiliere dedicata, cu ajutorul KPG (Key Patient Guide), un concept nou in stomatologie si un pas important catre solutii si servicii idealiste oferite pacientului. Acest serviciu exclusivist a aparut ca raspuns la nevoile de comunicare ale pacientilor si este constituit dintr-un reprezentant al clinicii care detine toate informatiile necesare pentru pacient, alcatuind o punte intre acesta si medic. Reprezentantul ajuta pacientul sa ia cele mai bune decizii, se dedica problemelor acestuia si are grija sa asigure o calitate excelenta a serviciilor si a comunicarii pana la sfarsitul tratamentului.

In cadrul consultatiei de estetica dentara, pacientul trece prin urmatoarele etape:

• Primul pas din acest proces il constituie discutia problemelor si dorintelor pacientului cu specialistul, consultatia clinica, dar si efectuarea unei radiografii panoramice si a unui set de fotografii in scop medical.

• Cel de-al doilea pas implica o discutie cu specialistul despre planul propus de acesta, vizualizarea simularii digitale a zambetului ideal, realizat cu ajutorul DSD (Digital Smile Design), dar si aplicarea fizica a fatetelor de compozit exact ca in simularea digitala, fatete dentare ce vor fi precum un test drive, aratandu-i pacientului rezultatul final.

Incepand cu luna decembrie 2016, Neoclinique este prima si singura clinica din lume care va inlocui seringa clasica folosita pentru anestezie, cu un sistem computerizat de anestezie locala, fara durere, confortabil 100% pentru pacient, eliminand astfel din start frica de injectia clasica, mersul la stomatolog devenind relaxant.

Despre Clinica stomatologica Neoclinique

De 10 ani, clinica stomatologica Neoclinique ofera servicii dedicate in totalitate pacientului si personalizate in functie de dorintele si nevoile acestuia. Pana in anul 2016, echipa de peste 40 de persoane a clinicii a tratat mai mult de 35.000 de pacienti. Aceasta este una dintre putinele clinici stomatologice din Bucuresti care are si orar de weekend, respectiv Luni-Sambata intre orele 8-21, atat in Neoclinique Unirii (Str. Th. Sperantia 14, et. 1, Sector 3), cat si in Neoclinique Militari (Str. Rosia Montana 6, Sector 6).

Pentru mai multe informatii despre clinicile Neoclinique accesati: www.neoclinique.ro

www.facebook.com/Neoclinique.ro/