Ori de cate ori stim ca ne asteapta un eveniment mai deosebit, intr-un mod jucaus, primul gand care ne apare in minte este desigur: „Cu ce ma imbrac?” Noi, femeile, iubim jocul acesta al tinutelor ideale. Este un joc al culorilor, designului si materialelor. Hainele potrivite ne dau mereu acel vibe irezistibil care ne face sa ne simtim bine in pielea noastra si sa radiem. „Cu ce ma imbrac?” este jocul nostru favorit si suntem toate incantate sa gasim solutii si idei surprinzatoare.

Pentru astfel de momente, site-ul Answear.ro ne-a dat mereu raspunsul potrivit. Sarbatorim 7 ani de Answear si 7 ani de cand acest brand este alaturi de noi cu atatea idei, materiale, culori, energie pozitiva si… reduceri. Cu ocazia sarbatorii sale, site-ul are o campanie foarte draguta prin care vor sa ne arate ca desigur, suntem principalele invitate la Party: We are the Answear - Pana pe 28 februarie site-ul ofera reduceri substantiale.

Daca Answear este raspunsul, ne-am gandit la 7 momente mai speciale din viata de zi cu zi a unei femei contemporane si care ar putea fi reflectia vestimentara a acestor situatii importante pentru noi. Cu ce ma imbrac la... „Prima zi de job!”, „La teatru?!”, ”La un ceai cu cele mai bune prietene ale mele?”, dar de Ziua noastra, "de 8 Martie?", sau „de aniversarea iubitului”, dar daca merg "la biliard cu colegii mei de birou?”, sau "la un pranz de afaceri"?

7 ani de Answear: Alaturi de tine in fiecare moment important

1. Answear – Cu ce ma imbrac in prima zi la noul job?

Iti propunem cateva idei pentru o tinuta la noul job. Este un moment in care trebuie sa te simti in primul rand increzatoare, apoi ar trebui sa te simti comod si foarte relaxata. De asemenea, vrei sa faci o impresie buna colegilor. Nu uita ca nu trebuie niciodata sa renunti la stilul tau vestimentar si sa te lasi influentata. Cea mai buna alegere este sa fim noi insine, intotdeauna!

Cand vine vorba despre prima zi la un nou loc de munca, ideea principala este aceea ca tinuta pe care o alegi sa nu te constranga in vreun fel, ci sa te ajute sa te relaxezi si sa faci o impresie placuta noilor tai colegi. Iata ideile noastre!

Tinuta 1 - Idee: Cum ma imbrac in prima zi la job

Rochia poate fi achizitionata de pe site-ul Answear.ro

Pentru acelea dintre voi cu un stil mai sobru, aceasta rochita comoda se poate dovedi o alegere inspirata. Puteti sa alegeti incaltaminte sport fiindca acesta este unul dintre trendurile momentului dar puteti sa combinati rochita si cu ghetute/botine cu toc sau fara, mai ales acum, intr-un sezon friguros.

Un exmplu de botine care pot fi purtate cu aceasta rochita, pentru un plus de stil si eleganta:

Aceste botine pot fi achizitionate de pe site-ul Answear.ro

Tinuta 2 - tinuta comoda pentru prima zi la job:

Pantalonii cu talie inalta vor fi intotdeauna o alegere inspirata si de asemenea, ii puteti combina cu o camasuta fina si colorata care sa va insenineze ziua! Pot fi achizitionati de pe Answear.ro

