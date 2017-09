Monica Jitariuc si Ioana Ciolacu, speakeri la cel de-al doilea workshop Designerul ca antreprenor

Workshopul de promovare online este al doilea din seria cursurilor de formare si pregatire a celor care activeaza in industriile creative: DESIGNERUL CA ANTREPRENOR.

Cursurile urmaresc sustinerea designerilor si a celor interesati sa activeze in sectorul creativ prin informatii aplicate, studii de caz si metode de formare ca antreprenor. Profesionistii in marketing, supply chain, social media, finantare si creditare, management sau antreprenoriat se intalnesc in cadrul workshopurilor Design FEED cu exemple si solutii viabile in zona industriilor creative.

“Workshopurile Design FEED sunt singurele initiative de educare a designerilor romani care isi propun micsorarea diferentei intre managementul unui business si viziunea creativa. In 9 ani de design romanesc am reusit sa identificam metodele prin care putem facilita parcursul designerilor catre antreprenoriat si crearea unui brand ca afacere.” – Laura Calin, fondator V for Vintage si co owner Design FEED.

Din seria de workshopuri DESIGNERUL CA ANTREPRENOR fac parte:

• Suppy Chain — Logistica si Managementul lantului de aprovizionare — Manufactura in Design Vestimentar

• Strategii de expunere internationala

• Design Meets E-Commerce

