Sfat de designer: Cum te imbraci corect la o nunta?

A te imbraca corect la o nunta reprezinta o adevarata 'bataie de cap', chiar si pentru cele mai informate doamne in domeniul vestimentar. Indiferent, cat de bine ai cunoaste trend-urile, invitatia la o nunta poate reprezenta o presiune pentru garderoba oricui.

Tinuta ideala pentru nunta. Cum sa te imbraci la o nunta

Cand onorezi astfel de invitatii, exista asteptari personale fata de propria imagine, intervine comparatia cu ceilalti participanti, eticheta sociala, dar si factori precum contextul, locul de desfasurare, varsta, silueta si chiar vreme.

Desi la nuntile din Romania, multe doamne se imbraca cu rochii lungi si fluide, acestea nu reprezinta neaparat „uniforma de nunta”! Cu mare atentie referitor la nuanta, imprimeu, decolteu, rochia lunga poate fi o optiune daca ajungeti la varianta potrivita siluetei si staturii. „Cele mai recomandate rochii sunt cele din voal din matase, din tafta, cu aplicatii bogate din broderie sau din materiale extragavante, precum cele pictate manual”, spune Alina Filip, designer al brandului romanesc de rochii de mireasa si de seara Athena Philip (www.athenaphilip.ro).

Totodata, fiti atente la transparente, la lenjeria intima pe care o purtati, la modul in care se comporta tesatura (daca se sifoneaza usor sau nu) si la lungime: rochia trebuie neaparat ajustata corespunzator, in asa fel incat sa nu fie nici prea lunga, nici prea scurta.

Acordati o mare atentie accesoriilor (fara bijuterii prea incarcate daca rochia are un print sau broderie, neaparat purtati sandale si optati pentru un plic adecvat).

Rochiile de cocktail sunt si ele foarte potrivite la nunti. Optati totusi pentru cele cu lungime midi si croieli aticipice: umeri dezgoliti, spate gol, croiala pe un umar. Rochiile scurte pot fi o varianta, daca aveti picioare foarte frumoase si pot fi purtate cu un sacou, in cazul in care mergeti la cununia civila si aveti nevoie de a doua tinuta.

O alta varianta foarte potrivita pentru nunta este salopeta. Daca aceasta este aleasa potrivit, ea va poate alungi si subtia silueta ca prin magie, insa daca este mai scurta decat va trebuie sau prea stramta va arata total nepotrivit!

Si in cazul salopetelor sunt recomandate sandalele cu toc inalt, iar daca salopeta aleasa este foarte simpla sau dintr-o culoare uni, intensa, tinuta poate fi accesorizata mai incarcat.

In privinta culorilor sunt recomandate cele vibrante, puternice, bine adaptate nuantei pielii si parului, chiar si nuantele metalizate (cu atentie insa la materialele prea stralucitoare, ce pot da o nota de kitsch). Este un prilej de bucurie, de celebrare a dragostei, asa ca tonurile neutre de bej si gri pot fi evitate la o nunta vara. In schimb, pot fi adoptate cu toata increderea nuntele pastelate, dulci si romantice, in special daca la nunta aveti rolul de domnisoara de onoare!

Atentie insa: trebuie sa va informati daca nunta la care participati are vreo tematica sau coloristica impusa de miri si organizatori!