Niciodata, in afara ofertelor de Black Friday, hainele, incaltamintea si accesoriile de firma pentru femei, barbati si copii nu au beneficiat de reduceri atat de consistente. Astfel, Fashion Days a lansat OMG! Spring Sale, evenimentul cu cele mai mari reduceri la aproape toate articolele de moda si de casa de pe site. Discounturile ajung pana la 70% si se aplica la toate categoriile: femei, barbati si copii.

Haine si incaltaminte de la branduri precum Calvin Klein, Desigual, Diesel, Geox, GUESS, Pepe Jeans London, Tommy Hilfiger, UGG Australia, United Colors of Benetton, Zee Lane pot fi achizitionate incepand chiar de la 5 lei - de pilda un tricou pentru fetite de la Mexx are acest pret. Dar inclusiv rochii si pantofi pentru femei pornesc de la doar 35 lei, iar o pereche de blugi de firma pentru barbati poate fi achizitionata incepand de la doar 45 lei.

Urmareste ce articole de moda si pentru casa sunt in oferta OMG Spring Sale de la FashionDays

De asemenea, Fashion Days vine in intampinarea clientilor cu livrare gratuita pentru comenzi ce depasesc 100 lei si posibilitatea de retur gratuit in termen de 30 de zile. Si, tot pentru a nu duce grija ca un produs iti poate fi potrivit sau nu, Fashion Days are implementat toolul Fit Finder, care te ajuta sa iti gasesti marimea potrivita si care salveaza masurile tale in istoric pentru cumparaturile ulterioare.

La Fashion Days ai saptamanal cate o oferta la o varietate de haine si accesorii de la branduri internationale si in permanenta pe site categoria de Sale la fiecare sectiune: femei, barbati, copii.

In cazul in care ai ratat ocazia de Black Friday 2016 sa iti iei haine si incaltaminte de firma, acum a revenit aceasta ocazie sub oferta OMG! Spring Sale de la Fashion Days, campania cea mai buna de reduceri Fashion Days de dupa Black Friday, cu reduceri de pana la 70% la aproximativ toate produsele de pe site. Toate produsele disponibile pe Fashion Days sunt articole de firma. Oferta OMG! Spring Sale este activa in perioada 19.04.-21.04.2017.