Admirati o colectie superba, excentrica si indrazneata, prezentata in cadrul showului de moda Andrew GN Primavara-Vara 2017 care a avut loc in Saptamana Modei de la Paris. Andrew Gn se inspira din moda excentrica a vechilor aristocrati francezi din perioada Directoratului, aducand inapoi culoarea si bucuria de a trai.

Andrew Gn se inspira din moda excentrica a vechilor aristocrati francezi din perioada Directoratului, aducand inapoi culoarea si bucuria de a trai. Regasim in colectia Andrew Gn primavara-vara 2017 detalii somptuoase, multa dantela, maneci ample, suprapuneri voluminoase, piese vestimentare executate cu maiestrie, motive florale extravagante. Stilului flamboiant, designerul francez nascut in Singapore ii adauga elemente punk, creand astfel o colectie moderna si actuala. Va invitam sa vizionati cateva dintre cele mai interesante tinute in care au defilat modelele in cadrul showului de moda Andrew GN Primavara-Vara 2017 care a avut loc in Saptamana Modei de la Paris.

Foto: Andrew GN show. Credite foto: FashionStock.com / Shutterstock.com

Foto: prezentare de moda Andrew GN; Credite foto: FashionStock.com / Shutterstock.com