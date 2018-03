Sa ne pregatim cum se cuvine, dragii nostri, pentru sfarsitul acestei luni caci avem parte de o luna plina de toata frumusetea, luna plina in Balanta, eveniment de o mare importanta astrologica. Mai mult, evenimentul coincide si cu intrarea planetei Venus in semnul zodiacal al Taurului, invitand catre dragoste, frumos, romantism, relatii in general, dar si relatii de dragoste.

Luna plina de pe 31 martie mai este cunoscuta si ca luna albastra, termenul indicand un eveniment deosebit, cea de-a doua luna plina care are loc intr-o luna calendaristica. Trebuie ca 2018 este un an tare special caci am mai avut parte de o alta luna albastra si pe 31 ianuarie. 2 luni albastre de-a lungul unui an sunt o aparitie rara in peisajul astral. Nu am mai avut parte de un astfel de spectacol ceresc din 1999 si vom mai avea parte de el abia in 2037.

Ce aduce insa aceasta Luna Plina in Balanta? Ei bine, aduce o energie puternica, o energie ce are legatura cu emotiile si sentimentele noastre, cu ceea ce putem face (si tine de noi) pentru a ne imbunatati relatiile cu cei din jurul nostru. Luna Plina in Balanta ne atrage atentia asupra importantei existentei relatiilor interumane, a interactiunilor dintre noi, asupra compromisurilor, gesturilor, cuvintelor si actiunilor necesare pentru a ne mentine relatiile.

Balanta aduce cu ea seninatate, armonie, negociere, diplomatie, o gratie plina de demnitate, dar si echilibru. Prin urmare, vom fi nevoiti in perioada urmatoare de timp sa gasim calea de mijloc pentru a ne implini propriile dorinte, dar si dorintele persoanei iubite. Vom fi nevoiti sa gasim un echilibru intre dorintele inimii noastre si gandirea rationala. O lupta pentru echilibru se da si intre nevoia noastra de independenta si autonomie si dorinta de tovarasie, de 2.

La polul opus, Soarele se va afla in Berbec, aducand in peisaj si lectii despre curajul personal, despre afirmarea personala, despre puterea de a conduce prin exemplul personal. Spre deosebire de Balanta, care pune pret pe tact, Berbecul pune accentul asupra franchetei si a spune lucrurilor pe nume, iar o Luna Plina tinde sa intensifice aceasta distonanta. Rezolvarea conflictelor de aceasta natura este insa posibila! Este intr-adevar timpul sa ne exprimam si sa ne eliberam de poverile pe care le aveam pe suflet vorbind despre ele deschis.

O putem face intr-o maniera diplomata, vorbind despre sentimentele noastre, dar tinand cont si de sentimentele celorlalti. Luna plina in Balanta si Soarele in Berbec ne imputernicesc, ne determina sa facem ceea ce trebuie facut, insa intr-o maniera echilibrata, in armonie cu mediul si colectivitatea in care ne aflam.

Totodata, aceasta luna plina ne intensifica emotiile, ducandu-le catre un alt nivel, iar ceea ce a inceput in perioada Lunii Noi este acum condus catre o finalitate. Mai mult, cu Mercur retrograd, cuvintele capata o putere colosala in perioada urmatoare de timp. Folosindu-ne de cuvintele noastre ne putem consolida relatiile sau le putem destabiliza si fragiliza. Alegerea ne apartine!

