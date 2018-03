Cum sa ceri AJUTORUL DIVIN: 25 de afirmatii puternice care te vor ajuta in orice situatie

Oricine ai fi, oriunde ai fi, cheia armoniei este in mainile tale. Aceasta pentru ca prin rugaciune, Dumnezeu te ajuta sa iti depasesti limitarile si slabiciunile inconstiente.

Atunci cand te rogi, devii un canal prin care actiunea divina se intampla, iar atunci cand iti plasezi increderea in divinitate, reusesti sa te abandonezi si sa lasi fortele universale sa lucreze in favoarea ta. Este necesar sa ai mintea si inima deschise pentru a primi gratia divina.

Cand te simti in disolutie, intoarce-te catre Dumnezeu si adu lumina in viata ta. Iti oferim 25 de afirmatii cu forta divina care te pot ajuta in cele mai grele momente ale vietii. Indeparteaza-ti atentia de la orice te tulbura si repeta aceste afirmatii, patrunzand intr-o stare de meditatie, prezenta si lumina:

1. Dumnezeu imi umple inima cu Pace.

2. Pe masura ce eu ofer cu generozitate, primesc cu generozitate.

3. Cred in Dumnezeu si imi pun toata increderea in el, asa incat sunt bine-cuvantat.

4. Atunci cand sunt vulnerabil/a si depind de Dumnezeu, sunt de fapt foarte puternic.

5. Sunt o creatie divina, o bucatica din Dumnezeu, asa incat nu pot sa fiu nemeritos.

6. Fiindca imi pun speranta in Dumnezeu, sunt imputernicit.

7. Am incredere deplina in Dumnezeu. Traiesc in Credinta.

8. Il iubesc pe Dumnezeu si sunt foarte recunoscator pentru tot ceea ce am primit in viata mea.

9. Dumnezeu ma iubeste neconditionat.

10. Dumnezeu merge inaintea mea si face ca totul sa fie perfect.

