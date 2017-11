Un artist ne duce in lumea magica a desenelor Disney: Trebuie sa vezi minunatiile din hartie!

Nu m-am mai entuziasmat de mult asa cum am facut-o cand am dat intamplator peste lucrarile artistului Libyan de pe Instagram. Stiu, din cand in cand, cand viata pare prea banala sau prea grea, incerc sa mai ma ancorez in putina magie si ma reintorc in lumea basmelor unde aproape totul este posibil si bine. Dar nu acesta este singurul motivul pentru care m-am indragostit de operele din hartie ale artistului. Sunt pur si simplu... minunate. Cu talent, rabdare, multa creativitate si migala, artistul a reusit sa dea viata prin hartie unor personaje celebre ale filmelor animate Disney. Creatiile sunt hand-made si inspirate de cateva dintre cele mai indragite si cunoscute personaje feminine Disney, fiind facute publice pe Instagram.

Daca va este dor de lumea magica a povestilor si a filmelor Disney, atunci priviti aceste minunatii iesite din mainile unui artist. Reproduc identic si magic personalitatea si identitatea frumoaselor si curajoaselor care ne-au populat copilariile (si nu numai). Suntem convinsi ca va vor cuceri si pe voi.

Elsa din Frozen (Regatul de gheata)

Foto: @ libyan_929 /Instagram

Mulan

Ariel (Mica sirena)

Belle (Frumoasa si bestia)

Rapunzel din O poveste incalcita (Tangled)

Jasmine (Aladdin)

Printesa Aurora (Frumoasa din povestea adormita)

Alba ca zapada (din Alba ca zapada si cei 7 pitici)

Esmeralda (Cocosatul de la Notre-Dame)

Cenusareasa

Clopotica

Sursa foto: Contul de instagram libyan_929