Telefon codat in retea? Cum procedezi pentru a-l debloca

Comunicat de presa

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza utilizatorii ca pot solicita deblocarea telefoanelor codate in retea, la achizitionarea terminalului sau oricand dupa aceea, pe baza facturii fiscale sau a certificatului de garantie al terminalului.

Conditiile standard minime de deblocare a terminalelor codate in retelele de comunicatii mobile au fost stabilite printr-un Cod de conduita, adoptat de principalii operatori de telefonie mobila din Romania. Acesta prevede ca operatorii decodeaza gratuit terminalul achizitionat doar in cazul in care acesta este cumparat individual, fara servicii de comunicatii electronice.

Conditii de deblocare

ANCOM precizeaza insa ca in cazul telefoanelor achizitionate impreuna cu un serviciu de comunicatii electronice, in cadrul unui pachet promotional sau la un pret preferential, decodarea presupune plata unui tarif pentru operatiunea de deblocare, indiferent daca are loc inainte sau dupa expirarea perioadei minime contractuale. Valoarea tarifului de decodare este stabilita de fiecare operator in parte. In aceste cazuri, contractele incheiate de operatori cu utilizatorii trebuie sa contina informatii cu privire la faptul ca telefonul este codat in retea si la conditiile de deblocare a acestuia.

Conform codului de conduita, deblocarea ar trebui sa se realizeze in maxim 15 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii.

De asemenea, este specificat in cod faptul ca operatorii vor debloca numai telefoanele care nu au depasit durata medie de utilizare mentionata de producator in certificatul de garantie. Deblocarea terminalelor mai vechi se poate realiza numai in masura in care operatorii dispun de resursele tehnice necesare pentru a face acest lucru.

Ce, cum si unde reclami

Daca telefonul cumparat odata cu serviciul de telefonie este blocat in retea si nu exista in contract nicio informatie despre acest lucru, utilizatorii pot sesiza ANCOM, aici.

Daca furnizorul nu a respectat conditiile de deblocare mentionate in contract, atunci utilizatorii se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Bine de retinut!

Desi operatorii de retele mobile si-au asumat Codul de conduita, documentul nu are valoare de lege. Prin urmare, ANCOM nu poate sanctiona un furnizor pentru nerespectarea acestuia.





Foto: Pavel Ignatov /Shutterstock