Sindromul inimii ranite – Durerea emotionala care nu mai vrea sa plece din inima

Noi stim ca ceea ce este important pentru inima noastra se ascunde acolo, intr-o cutiuta denumita suflet. Punem acolo oameni dragi si sentimentele noastre fata de ei, punem acolo visurile noastre si nevoia noastra de siguranta si iubire. Punem acolo increderea in reusite si in sanatatea noastra de fier. Cand insa evenimente din exterior deturneaza in mod neasteptat ordinea bine stabilita din acea cutiuta... prima care se imbolnaveste este chiar... inima.

Aceasta boala mai este cunoscuta si ca „sindromul inimii ranite” si cele mai noi cercetarii indica faptul ca boala poate sa lase asupra organismului urme adanci si de durata, uneori fara sanse de recuperare.

In Regatul Unit a Marii Britanii in jur de 3.000 de persoane pe an sufera de sindromului Takotsubo, ce poate sa fie declansat de un deranj emotional major care se intampla in viata, de exemplu moartea cuiva drag.

In urma unui astfel de incident, electrocardiograma prezinta anormalitati ale inimii, similare celor unui atac de cord: ventricolul stang, principala camaruta de pompare a inimii, este serios afectata ca rezultat al acestui stres emotional sau fizic sever, cum ar fi o boala survenita pe neasteptate, pierderea unei persoane iubite, un accident serios, un cutremur sau alte dezastre naturale. De aceea, boala se mai numeste si „Cardiomiopatie indusa de stres”, sau in mod popular, „Sindromul inimii ranite”. Numele de ”takotsubo” vine din limba japoneza, unde ”tako” inseamna „caracatita” iar ”tsubo” vas, desemnand astfel un vas cu ajutorul caruia se prind caracatitele. Forma acestui vas este similara cu forma ventricului stang afectat de acest tip de cardiomiopatie.

Simptomele acestui soc emotional care va provoca boala sunt similare unui atac de cord iar aceasta conditie le afecteaza aproape exclusiv pe femei: durere in piept si respiratii sacadate si scurte.

Foto: Shuttersock/ By ESB Professional

Factori de stres care provoca Sindromul inimii ranite (Cardiomiopatia Takotsubo):

• Scaderea brusca a presiunii sangvine;

• O boala serioasa sau apropierea momentului unei proceduri medicale, cum ar fi o operatie;

• Abandonul in dragoste;

• Dureri fizice severe;

• Violenta domestica;

• Un atac de astma;

• Vestile proaste cum ar fi diagnosticul unei boli grave;

• Accidente, cum ar fi cel de masina;

• O pierdere brusca si neasteptata, boala sau accidentarea unei rude apropiate, prieten sau animal;

• O cearta foarte dura cu cineva;

• O pierdere financiara;

• O frica intensa;

• Frica de vorbitul in public;

• O petrecere surpriza sau orice alta surpiza de acest gen, etc.

Pana acum, cercetatorii credeau ca inima are capacitatea de-si reveni total in urma scocurilor emotionale, dar noi cercetari arata ca de fapt, muschiul inimii este afectat pentru perioade indelungate de timp, chiar pentru totdeauna, fapt ce provoaca si scaderea nivelului de trai la pacientii diagnosticati.

De exemplu, o echipa desemnata de Universitatea Aberdeen a urmarit 52 de pacienti cu sindromul Takotsubo pentru o perioada de patru luni. Au folosit scanari ale inimii cu ultrasunete si imagistica prin rezonanta magnetica (MRI) pentru a observa modul cum functioneaza inimile pacientilor implicati in studiu. Cercetarea a fost desfasurata de British Heart Foundation (BHF) si a fost publicata in Jurnalul Societatii Americane de Ecocardiografie. (informatii via Huffington Post)

Rezultatele au aratat ca acest sindrom a afectat fara sanse de recuperare ritmul inimii, distorsionand sau amanand miscarea pe care ar face-o inima normala in timpul unei batai. De asemenea, in astfel de cazuri si elasticitatea si capacitatea de contractie a inimii este afectata, fara sa fie observate semne de imbunatatire a conditiei inimii in cele patru luni de studiu.



Sindromul inimii ranite – Durerea emotionala care nu mai vrea sa plece din inima

„In prealabil, comunitatea medicala credea ca persoanele afectate de Sindromul Takotsubo se recupereaza total fara interventie medicala.”, explica Dr. Dana Dawson, condcatoarea studiului. Aceasta boala are efecte daunatoare asupra muschiului cardiac, ceea ce se manifesta pentru perioade indelungate in cazul celor care sufera.

De fapt, datele arata ca intre 3% si 17% dintre cei diagnosticati cu acest simptom isi pierd viata in urmartorii 5 ani de la diagnostic. 90% dintre pacienti sunt femei si in 70% dintre cazuri cauza pentru aceasta imbolnavire a muschiului inimii este un trigger (n.r. carlig) emotional.

Acest studiu, intre multe altele, arata ce legatura imensa exista intre modul cum noi traim emotiile si impactul pe care acestea il au asupra inimii.

„In mod ingrijorator, inimile acestor pacienti prezinta o forma de rana si indica faptul ca recuperarea poate sa dureze mai mult sau chiar sa nu se mai intample vreodata, avand in vedere metodele curente din medicina.”

Foto heompage: Shutterstock/ Garsya