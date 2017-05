Legea atractiei explicata pe intelesul tuturor! Intelege rolul frecventelor emotionale in manifestarea dorintelor

Legea atractiei: Asemanarea atrage asemanare. Atragi ceea ce iti seamana. Vibratiile asemanatoare sunt intotdeauna atrase. Astfel incat, atunci cand ai experienta contrastului ce inspira la noi dorinte, fie ca este una puternica sau una mai putin puternica, aceasta isi cere manifestarea. Iar aceastei cereri Universul ii raspunde tot timpul. Este baza Universului nostru: Cand ceri, intotdeauna iti este dat. Oamenii cred ca ei cer prin intermediul cuvintelor sau actiunilor lor, si uneori chiar fac acest lucru, insa Universul nu raspunde cuvintelor sau actiunilor. Universul raspunde chemarii tale vibrationale. – Abraham Hicks

Iata un aspect deosebit de important pe care trebuie sa il luam tot timpul in considerare atunci cand vorbim despre Legea Atractiei: Universul nu raspunde cuvintelor noastre, ci vibratiei pe care o imprimam acelor dorinte exprimate prin cuvinte.

Unul dintre cele mai importante componente ale Legii atractiei este vibratia emotiilor noastre, sau frecventa noastra energetica pe un anumit subiect.

Legea atractiei spune ca ceea ce lansam ca energie in Univers se intoarce fara gres inapoi la noi. Trebuie sa intelegi ca realitatea ta este o exprimare a sumei tuturor aspectelor tale interioare si frecventelor pe care fiinta ta se afla.

Astfel, vibratia ta emana si proiecteaza o frecventa ce determina si tipul de energie care se va intoarce la tine. In alte cuvinte, starea ta interioara va fi sinonima cu starea pe care o experimentezi.]

Foto: Berli Mike

Foto homepage: Pexels

Vibratia este motorul din spatele Legii atractiei – „ceea ce este asemanator, atrage asemanator.” Stiinta de astazi releva adevaruri stiute de mistici din vechi timpuri – absolut tot ceea ce ne inconjoara detine o frecventa vibrationala.

Si nimeni nu poate scapa acestei legi universale, insa oamenii pot invata sa utilizeze in favoarea lor acest adevar. Vibratiile exista in functie de o scala: sunt vibratii pozitive si vibratii negative.

Vibratiile noastre ne fac potriviti pentru anumite experiente, astfel incat, avand o vibratie inalta tu te plasezi in aceeasi frecventa a vibratiilor inalte si in felul acesta inviti tot mai multe experiente pozitive in viata ta.

In mod similar, emanand vibratii negative atragi experiente negative – frecventele atrag frecvente surori. Iata de ce, persoanele cunoscute ca fiind furioase in mod predominant, atrag situatii care le intensifica mania. Tonul lor vibrational este setat pe vibratia furiei. Ca rezultat, energia lor vibreaza pe frecventa maniei si astfel ei atrag mereu si mereu astfel de experiente.

Emotiile si credintele noastre interioare profunde, adesea inconstiente sunt definite de anumite niveluri vibrationale. De exemplu, o persoana care contine vibratia unei credinte interioare precum: „Imi e frica de oameni si ei imi vor doar raul.”, va avea tendinta de a atrage in viata sa evenimente si oameni care ii vor confirma aceasta credinta interioara niciodata chestionata.

In aceeasi maniera, o persoana care contine o vibratie interioara a abundentei si frecventa lui „Am toate aceste lucruri pentru simplul motiv ca le merit.”, va atrage experiente, oameni si obiecte care ii vor confirma aceasta realitatea interioara.

Legea atractiei: Ca sa ne schimbam viata, trebuie sa ne schimbam vibratiile….

Indiferent de locul unde te plasezi din punct de vedere emotional in acest moment, sa te gandesti la lume in termeni de vibratie este un instrument foarte putrernic care iti da puterea sa creezi tot mai multe experiente pozitive in viata ta. Aceasta constientizare ne da puterea de a prelua controlul asupra vietilor noastre.

Dupa ce integrezi si accepti aceasta lege universala ce ne influenteaza vietile, mai departe este necesar sa descoperi si instrumentele necesare care sa te ajute sa schimbi vibratiile tale energetice.

Emotiile tale si frecventele lor sunt motorul manifestarilor. Odata ce ai invatat sa iti setezi tonul emotional in acord cu ceea ce iti doresti, legea atractiei va oglindi cu fidelitate lumea ta interioara. Starea ta dominanta se manifesta prin circumstante si experiente externe.

Noi iti oferim pentru moment, 4 pasi care te pot ajuta sa iti imbunatatesti nivelurile vibrationale si in acest mod sa mergi cu mai multa incredere pe drumul fauririi unei vieti asa cum ti-o doresti:

1. Legea atractiei: Observa aspectele pozitive din viata ta

Daca in mod deliberat alegi sa te focusezi asupra aspectelor pozitive din viata ta, iti cresti vibratia.

Este adevarat insa ca, in ceea ce ii priveste pe oamenii trecuti prin evenimente negative pentru perioade indelungate in viata lor, a gandi negativ si a se afla pe frecvente negative, a devenit o obisnuinta. Acesti oameni trebuie sa isi dea timp si sa faca pasi mici pe drumul gandirii pozitive. Chiar si simplul fapt de a se bucura si a aprecia momentul intim al unui ceai poate sa fie un motiv de multumire fata de binele din viata noastra.

„Multumesc” poate sa fie singura ta rugaciune si aceasta este mai mult decat de-ajuns.– Eckhart Tolle

Incepe cu aprecierea si starea de multumire. Gaseste orice lucru cat de mic fata de care sa fii recunoscator. Recunostinta contine o vibratie foarte inalta si focusandu-te asupra lucrurilor pentru care poti fi recunoscator in viata ta, atragi din cea in ce mai multa pozitivitate in viata ta.

Recunostinta contine o vibratie apropiata iubirii. Iubirea este cea mai inalta vibratie pe care cineva o poate manifesta. Te va ajuta sa faci o lista cu aspecte pozitive in viata ta. Acest exercitiu iti ofera un acces foarte rapid la frecvente inalte. Si de asemenea devine si un instrument folositor in viata ta. Revenind la aceasta lista vei reusi sa iti revii si sa iti cresti vibratia mult mai rapid atunci cand te afli intr-o pasa proasta.