Bifeaza-le in noul an: 35 de lucruri de indeplinit in 2017 pentru a avea un An Extraordinar!

Sa nu le numim chiar rezolutii :), ci lucruri pe care, daca le-am duce la bun sfarsit in acest an, viata noastra ar deveni mult mai simpla si mai frumoasa:

Acestea sunt cele 35 de lucruri de facut in 2017 care ne pot asigura o viata mai simpla, mai frumoasa

1. Iubeste viata indiferent de problemele cu care te confrunti.

2. Aminteste-ti mai des ca orice problema pe lumea aceasta are o rezolvare si nu merita sa te consumi din cauza ei.

3. Sa zambesti mai des, sa ierti mai usor, sa acorzi sanse mai des.

4. Alege-ti o destinatie la care visai de mult timp si calatoreste anul acesta. Banii nu sunt o scuza, se gasesc oferte de calatorii catre toate destinatiile lumii.

Foto: denrz / Shutterstock

5. Invata ceva nou, ceva care iti starneste entuziasmul sau te imbogateste intelectual, spiritual sau emotional.

6. Acorda o mai mare atentie fata de ceea ce pui pe masa. Opteaza pentru alimente cat mai naturale si ecologice, legume, fructe si carne de calitate, pe cat posibil. Incearca pur si simplu sa mananci mai putin.

7. Din cand in cand, spune “da” placerilor culinare vinovate.

8. Organizeaza-te mai bine si astfel vei avea mai mult timp pentru a face lucrurile pe care ti le doresti.

9. Bucura-te de lucrurile marunte. Canta la dus, danseaza in ploaie, fa un om de zapada, saruta pe furis etc.

10. Incearca sa vezi intotdeauna partea plina a paharului. Te va ajuta sa depasesti cu fruntea sus orice obstacol care apare in drumul tau.

11. Ai grija de sanatatea ta si fa-ti analizele de rutina chiar daca nu ai nicio problema de sanatate.

12. Fa bine unei persoane care are nevoie de mult bine.

13. Incearca sa depasesti un blocaj sau o frica a vietii tale. Nu sa o ignori, ci sa o accepti si sa inveti sa traiesti frumos cu ea.

14. Ofera-le mici bucurii parintilor si persoanelor dragi din viata ta.

15. Spune-i persoane iubite ca o iubesti, ca te simti binecuvantat ca exista in viata ta. Imbratiseaza-o mai des, sarut-o mai des, iart-o mai des, fii mai tolerant si mai rabdator fata de ea, fa-i surprize frumoase mai des.

16. Fa miscare chiar daca o urasti. Gaseste o activitate fizica pe care o faci cu drag, care iti produce bucurie, fata de care simti ca ii face bine corpului, mintii si sufletului tau.

17. Petrece mai mult timp in natura. Vei fi mai fericita, mai creativa, iar sistemul tau imunitar iti va multumi.

18. Iesi la un restaurant bun cu persoana iubita. Iesiti la o cantina publica din cartier.

19. Incearca sa cunosti cat mai multi oameni noi. Oportunitatile iti vor taia calea mai des.

20. Daca simti ca ceva este in neregula in viata ta, cauta indrumare, cere sfaturi, fa ceea ce poti pentru a iesi in impas. Cand iti doresti cu adevarat sa vindeci un anumit aspect al vietii tale, universul va scoate in calea ta persoanele potrivite care sa te indrume in acest sens.

