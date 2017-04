Maria Montessori (1870- 1952) este unul dintre cei mai renumiti pedagogi ai secolului XX si din lume, fiind celebra pentru ideile sale educationale si metoda sa speciala de educare a copiilor. Iata cateva din sfaturile si ideile Mariei Montessori care circula pe internet si care ne pot inspira in a ne creste copiii frumos si sanatos, ajutandu-i sa se dezvolte armonios.

28 de sfaturi de la Maria Montessori pe care orice parinte ar trebui sa le stie

1. Ajuta-ti copilul cand are nevoie de tine, insa incearca sa nu intervii cand nu are.

2. Ajuta-ti copilul sa inteleaga ce nu a putut sa inteleaga pe cont propriu.

3. Invata-ti copilul aratandu-i, nu corectandu-l.

4. Fa astfel incat mediul in care se afla copilul tau sa fie unul fericit si sigur pentru ca cel mic sa se simta relaxat, dar in acelasi timp dornic sa exploreze. Copiii invata de la tot ce exista in jurul lor.

Foto: Andrey_Kuzmin /Shutterstock

5. Incearca sa nu iti critici copilul pentru a evita ca atunci cand devine adult sa judece oamenii.

6. Daca adopti un comportament drept fata de copilul tau, cand va fi mare va invata sa fie onest.

7. Copiii care cresc intr-un mediu sigur invata sa aiba incredere. Copiii care se simt acceptati invata sa aiba incredere in ei insisi.

8. Incearca sa eviti pedepsele astfel incat copilul tau sa nu creasca avand sentimentul invinovatirii inradacinat in el.

9. Daca te concentrezi intotdeauna pe binele care exista in copilul tau si il vei ajuta sa il dezvolte, va ramane din ce in ce mai putin loc pentru rau.

10. Ofera-i copilului tau libertatea de a alege si libertatea de a se misca in siguranta.

11. Indeplineste nevoile copilului tau, dar lasa-l in acelasi timp sa vada care sunt nevoile altor oameni.

12. Acorda-i rabdare unui copil. Daca are nevoie de mai mult timp pentru ceva, ofera-i acest timp.

13. Indiferent ca este de fata sau nu, nu il vorbi de rau pe copilul tau.

14. Asculta-l si fii intotdeauna gata sa ii raspunzi copilului tau atunci cand te striga/ te intreaba/ iti cere ceva, caci inseamna ca are nevoie de asistenta ta.

15. Mediul in care se dezvolta un copil este extrem de important asa ca asigura-te ca nu este sufocat de obiecte inutile.