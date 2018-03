Loveless (Fara Iubire), noul film al lui Andrey Zvyagintsev, in cinematografe

Comunicat de presa

Dupa Leviathan, regizorul rus Andrey Zvyagintsev revine cu un portret acid al Rusiei de azi: o lume fara iubire, ghidata de aparente si bani, o umanitate fragila, rupta, a luptelor care se duc intr-o familie in care nu exista iubire. Loveless / Nelyubov/ Fara iubire este o bijuterie cinematografica si a primit Premiul Juriului la Cannes, in 2017 si Premiul Cesar pentru Cel mai bun film strain, anul acesta. Mult asteptatul film al lui Zvyagintsev are premiera in cinematografele romanesti vinerea aceasta, 16 martie distribuit de Independenta Film.

Povestea. Zhenya si Boris trec printr-un divort dificil, marcat de resentimente, frustrare si invinuiri. Pregatindu-se deja de noile lor vieti, fiecare cu un nou partener, cei doi sunt nerabdatori sa o ia de la capat, sa intoarca pagina - chiar daca asta presupune sa isi abandoneze fiul, pe Alexei, in varsta de 12 ani. Pana cand, dupa ce este martorul uneia dintre certurile lor, Alyosha dispare...

„Epoca noastra postmoderna este o societate postindustriala, inundata de un flux constant de informatii primite de indivizi foarte putin interesati de ceilalti oameni. Ceilalti sunt doar un mijloc de a-ti atinge scopul. Zilele acestea, fiecare om este pentru el insusi. Singura cale de iesire din aceasta indiferenta este de a te dedica celorlalti, chiar si celor complet straini (…) Este singurul mijloc de a ne impotrivi dezumanizarii si dezordinii lumii.“ Regizorul Andrey ZVYAGINTSEV

Filmele lui Zvyagintsev

Inainte de Loveless (2017), Zvyagintsev a regizat celebrul Leviathan (2014), premiat pentru Cel mai bun scenariu la Cannes, fiind totodata primul film rusesc, dupa 1969, castigator al Globului de Aur. Ca si Loveless, Leviathan a fost nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun film strain.

In 2011, Zvyagintsev realiza Elena, pelicula care primeste Premiul Special al Juriului si Premiul sectiunii Un Certain Regard la Cannes, in acelasi an. The Banishment, din 2007, il are in distributie pe Konstantin Lavronenko, primul rus care primeste, pentru rolul pe care il face in acest film, Premiul pentru Cel mai bun actor, la Cannes.

Filmul de debut al lui Zvyagintsev, The Return, din 2003, a fost o revelatie si a castigat Leul de Aur si Premiul pentru Cel mai bun debut la Festivalul International de Film de la Venetia, fiind una dintre cele mai mari senzatii cinematografice ale anului.