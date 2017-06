Baby Driver - un thriller exploziv, acum si in cinematografele din Romania

Comunicat de presa

Vineri, 30 iunie 2017, se lanseaza, in cinematografele din Romania, filmul de actiune „Baby Driver” - un thriller exploziv, cu trei castigatori de Oscar in distributie: Kevin Spacey, Jamie Foxx si Paul Williams. Avandu-l drept protagonist pe Ansel Elgort, productia Sony Pictures realizata de Edgar Wright ridica adrenalina la maximum prin curse palpitante de masini, o poveste atipica de dragoste si o coloana sonora atemporala.

O melodie sincronizata cu propriile actiuni, castile vesnic infipte in urechi si unul dintre numeroasele sale iPod-uri, ales in functie de stare. Iata reteta de succes a lui Baby – un pusti cu trecut traumatizant si figura inocenta, care devine un diavol la volan. Viteza ametitoare, curbe spectaculoase, un fler teribil, pasiune din plin si abilitati senzationale in manevrarea masinilor fac dintr-o cursa alaturi de pustiul - sofer o experienta cu adevarat memorabila pentru pasagerii inspaimantati. Reusita e aproape garantata, dat fiind palmaresul impresionant al lui Baby: de ani buni lucreaza pentru interlopul Doc (Kevin Spacey), ajutand infractorii sa scape dupa fiecare lovitura, si nu a dat niciodata gres. Norocul da insa semne de schimbare atunci cand in echipa de soc se intalnesc Buddy, un fost dealer de pe Wall Street (Jon Hamm), frumoasa lui iubita, Darling (Eiza Gonzalez), si Bats (Jamie Foxx) - un tip suspicios si imprevizibil, cu rabdarea scurta si nervii-prastie, care nu are deloc incredere in fidelitatea sau talentul de sofer al lui Baby.

Chiar pe cand se hotarase sa lase in urma viata infractionala, pustiul se indragosteste de chelnerita Debora (Lily James) – un motiv in plus sa-si doreasca o noua viata. O ultima operatiune il desparte de visul sau: acela de a pleca la drum, pur si simplu, fara niciun plan, intr-o masina pe care nu si-o permite. Il tine insa pe loc grija pentru Joseph, tatal sau adoptiv, batran, bolnav, surdo-mut si aproape orb (interpretat de CJ Jones, care are si in viata reala deficiente de auz). Iar cand se simte, in sfarsit, pregatit sa demareze spre alt viitor, strategia lui Doc si colegii de jaf risca sa-i saboteze planurile. Care va fi deznodamantul aflam din „Baby Driver” - 113 minute de adrenalina maxima, de vineri, 30 iunie a.c., la cinema.

Rolurile principale sunt interpretate de Ansel Elgort („The Fault in Our Stars”), Kevin Spacey (“House of Cards”), Lily James („Cinderella”), Jon Bernthal (“The Walking Dead”), Eiza Gonzalez (“From Dusk til Dawn”), Jon Hamm (“Mad Men”) si Jamie Foxx („Sleepless”).

Regia, scenariul si productia executiva a filmului sunt realizate de catre britanicul Edgar Wright, cunoscut publicului si pentru „Shawn of the Dead” (2004), „Hot Fuzz” (2007) sau „Scott Pilgrim vs. the World” (2010). Wright a inceput sa lucreze la „Baby Driver” in 1995, finalizand scenariul in 2011 si productia in 2017, acesta fiind si primul sau film turnat in SUA. Distribuit in Romania de InterComFilm, lung-metrajul Sony Pictures este nerecomandat minorilor cu varste mai mici de 15 ani. Trailerul poate fi urmarit aici: