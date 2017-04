Maraton de animatii Happy Family - gratuit pentru copiii cu varsta sub 12 ani

In vacanta de primavara, cele mai fericite familii vin la maratonul de animatii Happy Family, in Liberty Center! Prichindeii pana in 12 ani au intrarea gratuita.

Comunicat de presa

In perioada 20-28 aprilie, 11 animatii de top pot fi vizionate in cadrul Happy Family: Sing, Trolii, Angry Birds, Rock Dog si multe altele. Selectia de filme include pelicule 2D si 3D, toate fiind dublate in limba romana. In vacanta, toata familia se distreaza la maratonul de animatii de la Happy Cinema Bucuresti.

Ce avem in program:

KUBO AND THE TWO STRINGS (Vineri, 21 aprilie, 16:55 / Duminica, 23 aprilie, 11:15 / Miercuri, 26 aprilie, 14:55)

OZZY (Sambata, 22 aprilie, 11:15 / Marti, 25 aprilie, 13:15 / Vineri, 28 aprilie, 17:10) si OZZY 2D (Joi, 20 aprilie, 14:45, Joi 27 aprilie 11:15; Vineri, 28 aprilie, 11:10)

ROCK DOG 3D (Joi, 20 aprilie, 16:45 / Luni, 24 aprilie, 11:10 / Miercuri, 26 aprilie, 11:20)

SING (Vineri, 21 aprilie, 11:10 / Luni, 24 aprilie, 12:50 / Vineri, 28 aprilie, 15:00)

SURF S UP 2: WAVEMANIA 2D (Vineri, 21 aprilie, 13:20 / Duminica, 23 aprilie, 15:15 / Marti, 25 aprilie, 15:05)

THE ANGRY BIRDS MOVIE, 3D (Joi, 20 aprilie, 12:55 / Marti, 25 aprilie, 11:15 / Vineri, 28 aprilie, 13:00)

THE SECRET LIFE OF PETS, 3D (Vineri, 21 aprilie, 15:05 / Marti, 25 aprilie, 16:50 / Joi, 27 aprilie, 15:15)

TROLLS 3D (Joi, 20 aprilie, 11:00 / Duminica, 23 aprilie, 13:20 / Miercuri, 26 aprilie, 13:00)

CAPTURE THE FLAG - Fura steagul, salveaza Luna 3D (Sambata, 22 aprilie, 15:15 / Luni, 24 aprilie, 16:45 / Joi, 27 aprilie, 17:05)

TWO BY TWO/ Ups! Am pierdut arca, 3D (Sambata, 22 aprilie, 17:15 / Luni 24 aprilie, 15:00 / Miercuri, 26 aprilie, 17:00)

GRUFFALO SI PRIETENII LUI 2D, (Sambata, 22 aprilie, 13:05 / Duminica, 23 aprilie, 17:00 / Joi, 27 aprilie, 13:05)

Happy Cinema face familiile fericite!

Maratonul Happy Family are loc la HAPPYCINEMA Bucuresti, in incinta Liberty Center, la 10 minute de Piata Unirii pe soseaua Progresului 151-171, Sector 5. Mai multe informatii: www.happycinema.ro