Invitatie la atelierul de fiosofie: Oscar Brenifier, pentru prima data in Romania

Ideea de filosofie practica / practica filosofica, promovata de filosoful francez contemporan Oscar Brenifier, se prezinta ca o noua articulare a ce poate insemna filosofia si a ce poate face filosofia la momentul actual, cand a fost asimilata cu alte discipline umaniste si, in rand cu ele, este din ce in ce mai marginalizata in sistemul universitar si academic.

Modelul dominant al activitatii filosofice in mediul academic actual a devenit un fel de istorie a ideilor, bazata pe exegeza textelor canonice. Brenifier propune o abordare complementara. Fara a nega valoarea exercitiului academic al filosofiei, filosoful practician francez se axeaza pe doua dimensiuni marginalizate sau luate ca de la sine intelese in mediile filosofice: atitudinile si competentele.

Gandirea lucida, clara si riguroasa nu este un dat, ci este cultivata si facuta posibila de un sistem de predispozitii mentale si existentiale – ceea ce Brenifier numeste atitudini – care includ capacitatea de a lua distanta fata de propriul punct de vedere, capacitatea de a privi cu suspiciune la orice idee, indiferent de cine ar fi expusa ea, „suspendarea judecatii” la modul cartezian sau husserlian, curajul gandirii manifestat prin disponibilitatea de a duce o idee la consecintele sale ultime, autonomia intelectuala etc.

Competentele sunt de ordin discursiv si cognitiv. Brenifier le grupeaza in trei mari categorii: competente de aprofundare a unei idei (care includ identificarea presupozitiilor, explicitarea, reformularea, argumentarea, exemplificarea etc.), competente de problematizare (chestionarea / interogarea si formularea de obiectii) si competente de conceptualizare (capacitatea de a distinge esentialul de accidental, recunoscand concepte preexistente sau creand ad hoc concepte noi).

Atelier cu Oscar Brenifier

In trei decenii de experimente, Brenifier a reusit sa creeze tipul de mediu in care aceste competente si atitudini pot fi invatate si exersate. Este vorba de climatul unui atelier in care participantii invata sa gandeasca impreuna si sa examineze critic gandurile exprimate, indiferent daca este vorba de idei proprii sau ale altora. In cadrul acestor ateliere, se cultiva o anumita sensibilitate si atentie filosofica la exprimarea gandurilor si la gandurile exprimate. Ideea exprimata de cineva – printr-o intrebare, o obiectie, un raspuns la intrebarea altcuiva, o interpretare a unui text citit anterior in grup – este examinata „sub lupa”, iar grupul intreg, sub indrumarea facilitatorului, care propune o succesiune de intrebari in maniera socratica, incearca o „critica interna” a ideii expuse.

Se cauta problemele intrinseci in ideea exprimata – o deprindere de gandire neglijata azi, in contextul cultului „pozitivitatii” – si, rand pe rand, diferiti membri ai grupului sustin cu argumente sau combat cu argumente punctele de vedere expuse, se parafrazeaza unul pe celalalt pentru a se asigura ca s-au inteles reciproc, remarca alunecarile de sens sau suprainterpretarile aparute in cursul discutiei. In dinamica de grup, fiecare participant devine constient de stilul propriu de gandire, de avantajele si carentele pe care le au deprinderile lui cognitive. Astfel, practica are un dublu aspect: pe de o parte, capacitatea de a examina „obiectiv” – adica descentrat de pe propria subiectivitate – o idee si, pe de alta parte, capacitatea de a reflecta asupra subiectivitatii proprii, asupra „functionarii” (cum o numeste Brenifier) mintii tale.

Aceleasi abilitati si atitudini sunt puse in act si in practica tipului de conversatie fata catre fata intre un „filosof practician” si un „client”, numit „consultatie filosofica” sau „consiliere filosofica”. Ghidat de interogarea radicala a „filosofului”, „clientul” invata sa-si examineze in mod detasat si reflexiv discursul si gandirea, devenind constient de lucrurile pe care prefera sa nu le gandeasca sau pe care le ia drept de la sine intelese si invatand, treptat, de-a lungul catorva sedinte, autonomia fata de prezenta „filosofului” – capacitatea de a se chestiona el insusi.

Exercitiul atelierelor de filosofie este benefic pentru multiple comunitati. Brenifier si discipoli de-ai sai au lucrat in acest mod cu copii, inclusiv in institutiile prescolare; cu adulti interesati de „dezvoltare personala”; cu departamente de HR ale corporatiilor care vor sa evalueze abilitatile de gandire ale potentialilor angajati; cu profesori din scoli si universitati care vor sa-si invete elevii sa gandeasca si sa se exprime clar; cu detinuti din inchisori; cu oameni de afaceri care vor sa-si invete echipele sa examineze impreuna, in mod critic, o problema.

Stilul de filosofare propus de Brenifier – lucrul atent asupra unui gand, indiferent daca este exprimat de altcineva intr-o conversatie, scris de tine insuti sau apartinand unui autor ce scria 2.000 de ani in urma – poate fi deprins in cadrul unor asemenea ateliere si pus in practica ulterior, fie pe cont propriu, fie in cadrul unor intalniri moderate / facilitate de cei care au avut experienta personala cu maniera sa de lucru.

Aceasta introducere in practica filosofica a lui Oscar Brenifier a fost realizata de catre Alex Cosmescu.

Alex Cosmescu este cercetator stiintific la Academia de Stiinte a Moldovei. Lucreaza la intersectia dintre filologie si filosofie, asupra unor teme precum clasificarea textelor, fenomenologia corporalitatii si a intersubiectivitatii, relatia dintre corporalitate si limbaj.