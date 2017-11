Intr-o comedie romantica si total anapoda, cinci personaje din Bucurestiul interbelic isi cauta perechea ideala. Cu un umor delicat, actorii Oana Pellea, Florina Gleznea, Cristina Casian, Richard Bovnoczki si Istvan Teglas revin in luna noiembrie, la ARCUB, intr-o noua reprezentatie exceptionala a spectacolului de teatru „Idolul si Ion Anapoda”, scrisa de George Mihail Zamfirescu si adaptata de regizoarea Mariana Camarasan.

Excelenta productie va fi pusa in scena miercuri, 29 noiembrie, la Sala Mare a sediului ARCUB (str. Lipscani, nr. 84-90), de la ora 19:00. Protagonistii spectacolului ii vor purta pe spectatori intr-o calatorie in timp si vor da viata unor personaje ce traiesc relatii marcate de pasiunea dezlantuita si plina de contradictii din anii frumosi ai vremurilor de odinioara.

”Idolul si Ion Anapoda” este o productie dramaturgica al carei text pastreaza atmosfera boema a epocii interbelice. ANAPODA… un joc de-a teatrul, un joc de-a iubirea, un joc de-a viata – toate in amintirea unei doamne minunate care s-a indragostit candva de un barbat prea tanar, prea gentil, prea vorbaret… un om total, dar total ANAPODA.

Oana Pellea este Stavaroaia – o doamna plina de viata. Richard Bovnoczki este Ion – un om anapoda, Florina Gleznea, Frusinel – idolul din vis, Cristina Casian, Mioara – o fata frumoasa, dar proasta si Istvan Teglas, Valter – un baiat tanar si destept.

Iubirea este pretutindeni. Ion este indragostit de Mioara. Mioara este indragostita de Valter. Valter si Ion sunt cei mai buni prieteni. Mioara este nepoata rasfatata a lui Madam Stavar. Madam Stavar stie tot. Ea ghiceste in cafea si zidurile casei sale au ochi si urechi. Este puternica precum un general de armata si fragila ca un margaritarel. Avem nevoie de bucurie, romantism, dragoste, povesti. Mai ales acum, cand lumea pare sa se dezintegreze, cand ritmul este alert si neiertator, cand se pare ca am uitat de noi. Este necesar sa ne redescoperim in lumina unui ras nestapanit, a unor farse nevinovate, pentru a vedea cat de ridicoli si sublimi suntem, sau am putea fi, atunci cand ne indragostim. De fapt, avem nevoie doar sa fim. Pana la urma SA FIM. Pur si simplu.

IDOLUL SI ION ANAPODA, dupa G.M. Zamfirescu, adaptare de Mariana Camarasan

Cu: Oana Pellea, Richard Bovnoczki, Florina Gleznea, Cristina Casian, Istvan Teglas

Regia: Mariana Camarasan si Toma Danila

Scenografia: Vladimir TurturicaLight-design-ul: Stefan VasilescuProducator: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti si Asociatia GOONG Bucuresti. Proiect sustinut de Raiffeisen Bank.Durata spectacolului: 120 minute, cu pauza

Biletele au fost puse in vanzare si pot fi achizitionate online de pe http://arcub.ro/ si http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Preturi: 50 lei (Categoria I). Elevii, studentii si pensionarii care se prezinta la Casa de Bilete ARCUB cu legitimatiile pot achizitiona bilete la pretul de 25 lei (Categoria II).