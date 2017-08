Poezie si dans cu Simona Deaconescu si Adela Dragomir

Al treilea atelier de lucru, derulat in perioada 21-27 august se concluzioneaza duminica, 27 august, la ora 20:00, cand poeta Adela Dragomir si coregrafa Simona Deaconescu se intalnesc cu publicul la Libraria Carturesti Verona (Bucuresti), ora 20:00 (Gradina Secreta).

#dansliteratura a fost lansat de Fundatia Gabriela Tudor in luna martie, in cadrul programului „20 ani/ exista un viitor pentru dansul contemporan”. In formatul dinamic propus de #dansliteratura se intalnesc personalitati artistice cu profiluri diferite, dar complementare, proiectul incercand sa extinda limitele unor istorii literare si coregrafice si sa sparga tiparul de insularitate a dansului, deschizand noi perspective de cercetare artistica interdisciplinara.

Avand un format modular, #dansliteratura a inclus o serie de 3 mini-rezidente cu durata a 7 zile, concepute ca niste laboratoare de lucru intensive si intalniri cu publicul la care participa coregrafii Cristina Lilienfeld, Simona Deaconescu, Paul Dunca si poetii Adela Dragomir, Robert Elekes si Razvan Tupa. Proiectul este curatoriat de poeta Andra Rotaru si coregraful Cosmin Manolescu, care au realizat selectia artistilor participanti si modereaza cele trei intalniri artistice, precum si evenimentele deschise publicului.

„Eu si Simona Deaconescu ne-am intalnit foarte organic, avand viziuni destul de asemanatoare. Chiar cred in ideea ca toate artele au un limbaj comun si am simtit asta cu Simona de cand am cunoscut-o.” – marturiseste Adela Dragomir. „Ne leaga multe idei pe care le foloseste fiecare in arta sa. (...) Conceptele in jurul carora m-am intalnit cu Simona sunt cele legate de timp, spatiu, frumusete, durere, moarte, respiratie, lacrima, miscare, corp, inima, suflu, devenire, traire, dragoste etc. (...) Ce vom face duminica, la prezentarea noastra, va fi legat de ramanerea in timpul de acum, de ramanerea in prezent. Momentele pe care le-am gandit si care se vor lega intr-un performance de 20-30 de minute vor invita publicul, ne vor tintui pe noi mai mult in prezent, ne vom trai, impreuna cu publicul, prezentul prin dans, muzica, cuvinte.”

Adela Dragomir s-a nascut in Timisoara, in 1980. A publicat volumul individual de poezie: Colaj de taceri, Editura Brumar (2010). Este prezenta cu proza si poezie in revistele: Suplimentul literar „Renasterea Banateana” (1997); Orient Latin (2000); Orizont (2001); Dintr-o respiratie (2004); Forum Studentesc (2004); Orizont (2005); Orizont (2011); Orizont (2015). Carti colective, proiecte Ariergarda: Spatii parasite, Cartea de la Lipova, Editura Mirador, 2009; Cartea strazii „Eugeniu de Savoya”, Editura Brumar, 2010; Strada „Augustin Pacha” - Curti interioare, Editura Brumar, 2011; Aleea din parc, Editura Brumar, 2012. Antologii de poezie: Piper, scortisoara, dafin, vanilie (editor Marian Oprea), Editura Brumar, 2013; Sexul frumos (editor Marian Oprea), Editura Brumar, 2015. A fost distinsa cu Premiul Amarcord pentru debut in poezie, acordat de Uniunea Scriitorilor (1998). Este membru-scriitor 5+TVA (Timisorenii vad altfel) si membru-scriitor Ariergarda.

Simona Deaconescu a studiat in paralel coregrafie si regie de film, abordarea ei estetica fiind una interdisciplinara, elaborand proiecte in care arta si stiinta se completeaza. Este coregrafa colectivului Tangaj Dance, alaturi de care a realizat spectacolele „0001 | Fabrica de Vise”, „0002 | Birdville”, „0003 | Aftertaste” si filmele de dans „Silent Places” si „Sonder”. Simona sustine ateliere de tehnica si compozitie de dans, precum si ateliere interdisiplinare (laboratoare de film de dans, instalatii video si corpuri sonore). Spectacolele si atelierele sutinute de Simona au fost prezentate in Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Budapesta, Viena, Istanbul si New York. Filmul de dans „Silent Places”, realizat in colaborare cu directorul de imagine Oleg Mutu, a fost selectat in peste 30 de festivaluri din Europa, SUA si Asia. Simona colaboreaza constant cu studiouri de creatie multimedia, in 2016 aducandu-si aportul creativ pentru doua lucrari de video mapping: „Embodymento” in cadrul festivalului Spotlight alaturi de KOTKI visuals si „We are Them” in cadrul festivalului iMapp alaturi de Mindscape Studio. Din 2015 Simona este directorul artistic al Bucharest International Dance Film Festival si organizator al Dance Film Platform in cadrul Anualei de Arhitectura din Bucuresti. In 2016 Simona a fost membru al echipei de curatori care a dezvoltat candidatura orasului Bucuresti pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii in 2021. Mai multe despre proiectele ei pe tangajdance.com.

Prezentarile finale ale #dansliteratura, cu toti artistii participanti, vor avea loc in 13 septembrie la Galeria Jecza din Timisoara, si pe 19 octombrie la Centrul National al Dansului Bucuresti.

