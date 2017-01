Cursuri de dans cu Judith State la Linotip

Judith State este o una dintre cele mai iubite dansatoare si coordonatoare de cursuri de dans contemporan si de aceea o recomandam tuturor celor care vor sa patrunda intr-o lume provocatoare.

"Vom incerca sa punem scuturile deoparte, sa ne asumam vulnerabilitatea Si sa ne permitem sa stam in fata propriei persoane, liberi, dezbracati de ganduri si pregatiti sa ne exprimam sentimentele prin miScare."

Programul noului curs pe care il sustine Judith la Linotip:

Zile de curs: 24, 26, 31 Ianuarie, 2, 7, 9, 14, 16 Februarie

Interval orar: 19:00 - 21:00

Pentru mai multe detalii accesati pagina de Facebook a evenimentului.

Judith State este dansatoare profesionista si coregraf emergent, cu o pregatire de baza in dansul clasic si licenta in limbi straine, Judith este intr-un continuu proces de schimbare si asimilare, incercand sa experimenteze si sa combine cat mai multe stiluri de dans, urmand cursuri de pregatire in tara dar mai ales in afara ei.

Din anul 2012 este initiatoare a DaDans Project si Flashmob Romania sub umbrela carora, implicata in dezvoltarea si sutinerea comunitatii artei contemporane, organizeaza stagii de pregatire profesionala adresate dansatorilor profesionisti, sustinute de coregrafi internationali. In 2014, cu spectacolul Magnetic Fields, a realizat prin DaDans prima co-productie romano-germana cu compania de dans subsTANZ a coregrafului Massimo Gerardi, cu care se afla deja la cea de a treia colaborare (Depeche//Dance, 2009, INSIDE/KillingTime, 2012 – Teatrul Odeon Si Magnetic Fields – Heidelberg/Dresda/Köln Si Teatrul Odeon).

A obtinut o bursa in SUA/New York la Broadway Dance Centre unde a studiat 4 luni in cadrul programului international de pregatire ISVP si a calatorit in Austria/Viena, UK/Londra, Suedia/Goteborg, Germania/Dresda, Köln Si Italia/Venezia, Udine pentru a urma stagii de formare profesionala, avand ocazia sa abordeze si sa aprofundeze stilurile hip-hop, street jazz si dans contemporan cu coregrafi precum German Jauregui, Inaki Azpillaga, Brice Mousset, Massimo Gerardi, Laura Aris, Francesca Harper, Dana Foglia, Billy Bell, Chris Hale, Derek Mitchell, Luam, Candace Brown, Jared Grimes, Chris Judd, Neil Schwartz sau Jared Jenkins. In anul 2014, bursiera la ImpulsTanz Vienna International Dance Festival prin Wild Card-ul oferit de Asociatia 4Culture.

In tara a dansat in spectacole ale Teatrului National Bucuresti, Teatrului de Opereta “Ion Dacian” si ale Teatrului German de Stat din TimiSoara, cu Teatrul Odeon continuandu-si colaborarea si astazi in spectacole de muzical, dans contemporan si teatru. Pana in 2015 a colaborat constant cu Razvan Mazilu ca si interpret si asistent de coregrafie, coregrafiind alaturi de acesta in 2014, muzicalul de succes West Side Story de la Teatrul Odeon.

Tot in anul 2014, semneaza parte din coregrafia spectacolului „Hai iu iu nu Hi you you” in regia lui Radu Afrim si a spectacolului de teatru „Vrei sa mori in locul meu?” la Teatrul Nottara.

Este invitata anual sa sustina ateliere de dans contemporan cu elevii liceelor de coregrafie din Bacau Si Cluj, iar din 2013 preda constant cursuri de dans contemporan pentru incepatori Si dansatori profesioniSti la WASP – Working Art Space and Production.