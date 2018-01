O casa in care nu iti face placere sa stai prea mult te va afecta atat emotional, cat si mental. Tocmai din acest motiv, casa ta nu trebuie sa fie un loc al compromisului. Pentru ca am intrat intr-un nou an, incepe-l cu initiativa, cu dorinta de schimbare si de imbunatatire, acolo unde trebuie. In orice caz, transforma acest an intr-un moment dedicat micilor tale placeri.

5 placeri din casa ta pe care nu trebuie sa ti le mai refuzi de acum incolo:

1. Locul in care iti incepi ritualul de dimineata

Sunt atat de multe optiuni in acest moment, incat chiar si o baie mica, aparent fara prea mult spatiu, se poate transforma intr-un loc fantastic in care sa-ti incepi ritualul de dimineata. Daca e nevoie, apeleaza la o mica renovare. O cabina de dus, o oglinda mare si luminoasa, spatii de depozitare pentru cosmeticele si obiectele tale de ingrijire si unul dintre aceste lavoare incastrate care vor transforma intreg spatiul intr-o bijuterie pentru casa ta.

2. Camera care trebuie sa respire a intimitate

Dormitorul nu trebuie neglijat. Este un loc intim care trebuie sa te reprezinte in totalitate. Nici nu trebuie sa faci schimbari prea spectaculoase, doar confortabile. Ia-ti un pat mare si moale, multe perne, cateva lumanari parfumate si o draperie care sa intunece camera atunci cand vrei sa dormi. Asigura-te ca usa este bine izolata, pentru ca niciun sunet sa nu mai intre si bucura-te cu adevarat de cel mai intim loc din casa ta.

3. Fotoliul din colt unde adormi mereu

Pentru unele femei este un fotoliu. Pentru altele este o canapea de colt. Ideea este ca fiecare femeie are un loc preferat in living unde isi petrece timpul uitandu-se la filme, citind carti sau reviste, vorbind la telefon sau pur si simplu pentru o doza de relaxare totala. Cum spun americanii, un power-nap. Si tu trebuie sa ai un astfel de loc preferat, cu un halat pufos alaturi, o patura calduroasa, sosete groase, pentru perioada de iarna, si un ceai cu miere alaturi.

4. Un dresing elegant

Transforma o debara veche in noul tau cel mai bun prieten din casa. De ce sa-ti refuzi ideea unui dresing spectaculos pentru garderoba ta, daca spatiul ti-ar permite asta? Incearca asa ceva si vei vedea ca vei deveni rapid invidiata printre prietenele tale.

5. O casa luminoasa

Alege ferestre mari, largi, care sa permita soarelui sa umple casa de lumina. Mergi pe culori deschise ale peretilor, pentru mai multa caldura, si pune-ti cat mai multe oglinzi spectaculoase prin casa. Nu toate vor fi neaparat utile, dar cu siguranta vor da impresia de spatiu mare si lumina multa.

Bucura-te in acest an de acele placeri la care de obicei stai doar sa te gandesti si nu faci ceva concret ca sa-ti indeplinesti si visul. O casa in care te simti cu adevarat relaxata iti va schimba nu numai starea de spirit, ci si atitudinea.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Syda Productions